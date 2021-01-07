نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا يناير 2021 السعودية تخفيضات كبرى لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا يناير 2021 الآن ولفترة محدودة تقدم ايكيا السعودية أقوى الخصومات بمناسبة بداية العام الجديد 2021 ومع أقوى الخصومات لفترة محدودة تقدم ايكيا السعودية الآن خصومات من 30 وحتى 70% على الكثير من المنتجات والمفروشات الموجودة على موقع ikea بأشكال وألوان متعددة ، الكثير من الخصومات الآن والتي فتحتها فروع ايكيا بالمملكة العربية السعودية في كافة مدنها لمدة ساعات محدودة وتنتهي تلك العروض في التاسع من يناير 2021 ، تقدم ايكيا أيضا الآن التوصيل مجاني عند الطلب من على موقع ايكيا اونلاين وذلك لمشتريات الأون لاين التي تبدأ من 1500 ريال سعودي فيما أكثر بمنتهى السهولة والسرعة أيضا مع إمكانية أختيار الموعد المطلوب التوصيل فيه.

عروض ايكيا يناير 2021 السعودية التخفيضات الكبرى

تقدم ايكيت تلآن تخفيضات العام الجديد بنسبة من 30 وحتي 70 بالمائة من الخصومات على المنتجات المختلفة، وتتنافس ايكيا في المملكة العربية السعودية بشكل كبير مع اكسترا والتي أيضا تقدم خصومات كبري بمناسبة العام الجديد على منتجات مختلفة في نفس التوقيت، تنقسم عروض وتخفيضات ikea على العديد من السلع بخصومات مختلفة ولكن أقواها هي العروض على السلع أقل من 99 ريال والتي حققت مبيعات كبري في فترة محدودة.

6 قطع سلطانية كلاس بسعر 4 ريال سعودي

غطاء لحاف ومخدة بسعر 97 ريال سعودي

غطاء وسادة بسعر 14 ريال سعودي

حامل شمعة صغير 6سم بسعر 1 ريال سعودي

مصباح طاولة 29 سم بسعر 22 ريال سعودي

ستائر مع رباط 1 زوج 300*145 سم بسعر 68 ريال سعودي

حامل شمعة صغير 10 سم بسعر 15 ريال سعودي

نبات صناعي مع آنية 6سم بسعر 7 ريال سعودي

حامل شمعة صغير 8 سم بسعر 4 ريال سعودي

الكثير من العروض الأخري متوفرة الآن عبر موقع IKEA الآن للطلب أون لاين ، ويمكنكم متابعة كافة العروض بمنتهي اليسر مع وجود ساعة زمنية أعلى العروض لتحدد الوقت المتبقي على انتهاء تلك العروض والخصومات التي توفرها فروع ikea المختلفة الآن مع نفاذ كميات بعض من المنتجات المتوفر عليها عروض وخصومات كبري الآن في بعض الفروع بالمملكة العربية السعودية، وسنقوم بتوفير العروض الجديدة من ikea فور صدورها بعد التاسع من يناير 2021 وسنعرضها عليكم على الفور.