نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم لحاملي بطاقة اكتساب اليوم 7 يناير 2021 العرض الاسبوعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض أسواق العثيم بأقوى الخصومات على جميع منتجاتها تعد أسواق العثيم من أروع الأسواق الذي يذهب الناس لتسوق منتجاتهم منها وتتمتع أسواق العثيم بتخفيضات هذه الفترة علي منتجاتها وهي التي تتكون من شاشة ميكروديجيت ال أي دي 55، وشاشة نيكاي ال أي دي 40، وشاشة جيبايس ال أي دي سمارت 43، ويتوفر أيضا جميع أنواع اللحوم مثل لحم عجل بلدي دون عضم ولحم غنم روماني بالعضم، ولحم غنم سواكني بالعضم، ولحم عجل بلدي بالعضم، ولحم رفيدي بالعضم، ولحم حاشي بالعضم، ولحم حاشي طازج دون عضم ولحم خروف بربري بالعضم، ويتوفر أيضا باكنج باودر الرياض، وفانيليا الرياض حلويات، وأرز جودان مزة وأرز هالي سيلا بسمتي، وكب كيك هالي شكولاتة، وتونة جنتل خفيف دوار الشمس، وسكر أبو فهد ناعم، وجبنة كريمة هالي، وجبن زدني كريم، وحليب هالي بودرة، صلصة طماطم هالي.

عروض العثيم الاسبوعية

تحتوي عروض العثيم اليوم على تخفيضات هائلة على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الأدوات المنزلية مثل طقم قدور نيو فلون 8 حبة، وطقم قدور رويال فورد 8 حبة، وطقم قدور فالبرو 10 حبة، وقدر ضغط السيف، وطقم طبخ هوم أواي 8 قطع، وكسرولا نيو لايف 8 حبة، وحافظة طعام سولتير، وقدر ضغط بلاكستون، وقدر هوم واي ماربل طقم، وترموس ريم، وترمس السيف فلورا، وعصارة حمضيات بانيكس وغلاية ماء ءوفو استيل وقدر ضغط ايبو جرانيت، وقالب كيك كروكر منوع، وبطانية راشيل نفرين، ممسحة فليدا برومست موب، وجك أركوبال، ومنشفة حمام، وبطانية رويال كبنج، وبطانية كارلين، جاكيت فليز رجالي منوع، وبنطلون رياضي رجالي منوع، وجاكيت رجالي فليس منوع.

شاشة ميكروديجيت ال اي دي 1199 ريال.

شاشة نيكاي ال اي دي 599 ريال.

شاشة جيباس ال اي دي سمارت 829 ريال.

بقلاوة حجاب بالقشطة 22.50 ريال.

تورتة نسفين وسط 34.95 ريال.

معجنات مشكلة 29.95 ريال.

تورتة صغير مدور 19.95 ريال.

كريم دونات شكولاتة 6.50 ريال.

بيتي فور مشكل ديلوكس 14.95 ريال.