نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية 2021 على الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير عن تردد القناة السعودية للقرآن الكريم حيث تعتبر القناة من أهم وأشهر القنوات في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية. كما أن لديها تردد يمكنك من خلاله تنزيل القناة على التلفزيون من نايل سات ولكن مع بداية عام 2021 تم تغيير ترددات بعض القنوات ومنها تردد قناة السعودية.

قناة السعودية القرآن الكريم

هي قناة تبث مباشرة من الحرم المكي، حيث من أشهر القنوات التي تبث القرآن الكريم، ومن خلالها يمكنك الاستماع إلى القرآن الكريم بأصوات مختلفة للقراء الذين لهم صوت رقيق وعظيم في تلاوة القرآن، حيث أنهم متخصصون في تلاوة القرآن، كذلك تقديم تلاوات القرآن من قبل قراء مختلفين من السعودية والعالم العربي.

حيث يمكنك سماع القرآن الكريم مباشرة من مسجد مكة المكرمة في المملكة على مدار اليوم، بالإضافة إلى ذلك يكون البث مباشر ومستمر دون انقطاع.

تقوم أيضًا ببث جميع الفاعليات الإسلامية مثل صلاة قيام الليل وصلاة التراويح في رمضان وعيد الفطر والأضحي ومناسك الحج والعمرة وغيرها بشكل مستمر دون انقطاع.

تختص القناة بتقديم تلاوات القرآن الكريم بأصوات قراء مختلفين مثل الشيخ عبد الرحمن السديس وسعيد الغامدي وماهر الميعقلي وأحمد العجمي ومشاري راشد العفاسي وذلك للين صوتهم وخشوعهم في تلاوة القرآن.

تأسيس قناة السعودية

تأسست عام 1431 م ، والتي يرجع تاريخها إلى عام 2009 م ، في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وكانت إدارة القناة في ذلك الوقت في عهد سليمان العيدي.

وترتبط هذه القناة أيضًا بوزارة الإعلام والثقافة بالمملكة العربية السعودية ، باعتبارها قناة رسمية لهم يشرف عليها فريق إذاعي وتلفزيوني في المملكة.

تردد القناة السعودية للقرآن الكريم

القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 12654

معدل الترميز: 5/6

معدل التصحيح: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12149

معدل الترميز: 3/4

معدل التصحيح: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12034

معدل الترميز: 5/6

معامل التصحيح: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي ياه سات