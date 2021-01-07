نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بابل هايبر ماركت عمان من 7 يناير حتى 10 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض بابل هايبر ماركت الأسبوعية بأقوى الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الأسماك مثل سمك سردين الكليو وسمك شعري، وسمك كوفو أبيض، وروبيان، وسمك ستيك بانج، وربيان، ويتوفر أيضا جميع أنواع اللحوم مثل لحم صومالي طازج، ولحم بقر مع عظم، ولحم بقر دون عضم ويوجد أيضا رومان، وكيوي، وتفاح، وبصل، وبرتقال، وسندرة، وبطاطس كيلو، وقرع، وجزر، وفاصوليا خضراء، وملفوف، ويتوفر أيضا أرز بسمتي رياض، وزيت دوار الشمس زير، وزيت دوار الشمس مازولا، وأرز أريج برياني وأرز لذيذة، جبن المراعي، وحليب يونكاي، وحليب أوميلا، وجبن المراعي مثلثات، ومياه. عروض بابل هايبر ماركت تحتوي عروض بابل هايبر علي خصومات هائلة هذه الفترة على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع المكسرات مثل فستق متوسط، وجوز، ولوز الكيلو، وزبيب ذهبي، وهيل وكاجو وعدس أحمر، وبذور عباد الشمس، وفول سوداني محمص، وشاتا دال، ومسحوق جوز الهند، ودال أصفر صغير ويتوفر أيضا شابورة بالحليب، ونبيل ماري بسكويت، وبسكويت زبدة، وسقن دايز كرواسون وبرينجلز صغير، وشكولاتة كيندز يوينو وسلام برجر دجاج، ولحم تونة الوطنية، واندومي، وبطاطس مقلية الفجر، والفجر برجر بقري، ودجاج هلال، ويتوفر أيضا جميع أنواع الاجهزية الكهربائية مثل مطاره شاي زوجبيريشي، اوشا غلاية، وابريق اولسنمارك، وخلاط مولينكس، وطقم اواني الطبخ بلاكستون، وخلاط يدوي ساتشي، ومكواه، وضغاطة سيجا. الإحصائيات نسخ طباعة سمك ستيك بانج 0.500 ريال عماني.

روبيان 0.350 ريال عماني.

ربيان 1.890 ريال عماني.

سمك سردين 0.290 ريال عماني.

سمك شعري 1.450 ريال عماني.

سمك كوفو ابيض 0.990 ريال عماني. جزر 0.350 ريال عماني.

فاصوليا خضراء 0.350 ريال عماني.

ملفوف 0.140 ريال عماني.

بطاطس 0.190 ريال عماني.

قرع 0.140 ريال عماني.

برتقال 0.325 ريال عماني.

بصل 0.190 ريال عماني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بابل هايبر ماركت عمان من 7 يناير حتى 10 يناير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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