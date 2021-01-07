نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على السلع الغذائية panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية المختلفة تبدأ من جديد من بداية العام الجديد 2021 لتوفر افضل الأسعار على المنتجات المختلفة للعملاء، وتحت عنوان أقوى العروض بأسعار تبدأ من 5 ريالات تبدأ العروض الأسبوعية لمجموعة panda hyper market في السعودية، تشمل العروض المنتجات المعلبة والمخبوزات واللحوم والأسماك الطازجة بالإضافة إلى باقة متنوعة من المنتجات التي لا يخلو منها أي بيت سعودي، تسعى المجموعة إلى أن تحوز على رضا العملاء في جميع أنحاء المملكة من خلال تقديم منتجات وخدمات متميزة على الدوام.

أقوى عروض بنده الأسبوعية لبداية يناير

تبدأ العروض من يوم الأربعاء 6 يناير وحتى يوم الثلاثاء 12 يناير، وإليكم باقة متنوعة من العروض المقدمة:

مكعبات لحم بقري كولومبي وزن 250 جرام فقط بسعر 5 ريالات.

500 جرام من جبن أبيض دوبل كريم هنغاري بخمسة ريالات فقط.

نادك زبادي طازج كامل/ قليل الدسم وزن 2 كيلو جرام سعر الحبة 10 ريالات بدلاً من 14.50 ريال.

جبنة كريم قابلة للدهن/ بطعم الشيدر المراعي وزن 500 جرام سعر الجبة 10 ريالات.

بطاطس شيبس ليز 2 حبة ب 10 ريالات فقط.

4 حبات من معكرونة إيطاليانو متنوع بسعر 10 ريالات فقط.

3 حبات لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا وزن 170 جرام، بسعر 10 ريالات فقط بدلاً من 15.75 ريال.

زيت نباتي العربي (2×1.5 لتر) عبوة ترويجية بسعر 20 ريال بدلاً من 31.75 ريال.

عروض هايبر بنده الأسبوعية على الدواجن

أفخاذ دجاج التنمية وزن 450 جرام سعر العلبة 5 ريال بدلاً من 8.5 ريال.

كبدة دجاج التنمية سعر العلبة وزن 450 جرام خمسة ريالات فقط بدلاً من 7.95 ريال.

دجاج طازج التنمية وزن كيلو جرام يمكنك الحصول على الكيس بعشرة ريالات فقط بدلاً من 17.25 ريال.

طبق سمان أسترا وزن 600 جرام سعر العلبة 15 ريال بدلاً من 22.75 ريال.

عروض اليوم على الأسماك