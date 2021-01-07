عروض بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات ليس لها مثيل تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية الآن يمكن للجميع الاطلاع على الأسعار الأسبوعية لهايبر بنده، لأن أسواق بنده تقدم العديد من الأسعار في مختلف فروع بنده في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، ويمكن لجميع عملاء بنده في مختلف مدن المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذه الأسعار حتى نفاد الكمية، فهذا يمنح الجميع فرصة رائعة للاستفادة من كل هذه العروض الخاصة، ويبحث آلاف الأشخاص عن خصومات وعروض بنده كل يوم.

عروض بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده الأسبوعية على الهواتف المحمولة والتي بدأت من اليوم وتستمر لمدة أسبوع:

تخفيضات بنده هاتف سامسونج أي 31، سعة 128 جيجا بايت، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4G، بسعر 899 ريال سعودي.

خصومات بنده هاتف سامسونج اي 21 اس، سعة 64 جيجا بايت، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4G، بسعر 739 ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 01 كور، سعة 16 جيجا بايت، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4G، بسعر 329 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 6 بي، سعة 64 جيجا بايت، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4G، بسعر 579 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7 أي، سعة 128 جيجا بايت، يدعم شريحتين، شبكة الجيل الرابع 4G، بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1149 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأخيرة

تنزيلات بنده على الجوال الذكي: