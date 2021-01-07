عروض ساكو الأسبوعية خصم يصل ل 55% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض ساكو في المملكة العربية السعودية أعلنت عن خطتها في التوسع على مدار الثلاث سنوات القادمين حيث أن شركة ساكو تسعى إلى افتتاح فروع أكثر في أنحاء المملكة العربية السعودية في المناطق التي لا تتواجد فيها. عروض ساكو عروض ساكو على قسم الأبواب والنوافذ: خصومات ساكو بلغ سعر باب خشب 214*90 سم لون بني غامق 875 ريال سعودي بدلاً من سعر 950 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو بلغ سعر باب منزلق مع أدوات تركيب خشب بلوط 1149 ريال سعودي بدلاً من سعر 1600 ريال سعودي.

بلغ سعر باب منزلق مع أدوات تركيب خشب الجوز 1146 ريال سعودي بدل من سعر 1600 ريال سعودي.

بلغ سعر باب مع إطار خشب مضغوط 2100*900*37 مل 499 ريال سعودي.

بلغ سعر باب أبيض لامع قابل للطي 6 مل 205*160 سم 349 ريال سعودي.

بلغ سعر باب سحاب مزدوج 10 مل 205*85 سم بلاستيك 199 ريال سعودي. عروض ساكو على قسم أجهزة المطبخ تخفيضات هايبر ساكو : خصومات ساكو بلغ سعر جهاز خلاط 300 واط كويك ميكس 320 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو بلغ سعر جهاز صانع القهوة 250 مل فولاذي ضد الصدأ بسعة كوب واحد 251 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز محضر القهوة مزود بطاحونة من فيليبس 985 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز تحضير القهوة 1100 واط كبسولات متنوعة 605 ريال سعودي.

بلغ سعر موقد كهربائي 1500 واط 75 ريال سعودي.

بلغ سعر موقد كهربائي 2500 واط 119 ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز صانع القهوة إسنزاميني 0.6 لتر 1310 واط لون أسود 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 629 ريال سعودي. عروض هايبر ساكو

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