عروض ساكو السعودية اليوم خصومات ليس لها مثيل ولن تتكرر تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية اليوم، حتى نهاية هذا العام ستقدم لنا المملكة العربية السعودية خصومات رائعة من ساكو كل أسبوع، وستبقى جميع الضروريات اليومية بين أيدينا، وسيقدم المتجر بالتأكيد الكثير من الخصومات لإستقبال العام الجديد، وذلك بالإضافة إلى أقوى أسعار خصم السعودية إلى جانب ذلك يعد هذا ما نقدمه اليوم أحد أهم عروض Saco لهذا العام. عروض ساكو عروض ساكو على الأثاث الخارجي للمنزل مظلة جلوس مع ناموسية 3×3×2.54م، لون بيج، بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. صندوق رقم 4 للمنتج، بسعر 5999 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم غرفة طعام من 9 قطع 8 كراسي وطاولة، بسعر 2469 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم طاولة طعام 5 قطع 1 طاولة 4 كراسي، بسعر 689 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو الاسبوعية طقم جلوس ٤ قطع 2 كرسي، كرسي طويل، 1 طاولة، بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم طاولة طعام 7 قطع 6 كراسي 1 طاولة، بسعر 1099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مجموعة طعام طاولة و8 كراسي أغصان ألمنيوم، بسعر 3199 ريال سعودي بدلاً من 3920 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو اهم واحدث تخفيضات ساكو الأسبوعية في العام الجديد 2021 طقم جلوس 4 قطع 3 كراسي +طاولة قهوة، بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 1019 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم طعام للحديقه عدد 6 مقاعد وطاولة ومظلة، بسعر 2139 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مقعد جلوس معلق مفروش من الداخل لون احمر، بسعر 1199 ريال سعودي بدلاً من 1299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو اقوى خصومات ساكو لعام 2021 حامل مظلة مع قاعدة رخامية، مقاس 3×3م، بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1399 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم جلوس 5 قطع 7مقاعد 4 كراسي طاولة، بسعر 6699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. طقم جلوس 7 قطع طاولة مستطيلة و6 كراسي، بسعر 2399 ريال سعودي بدلاً من 2939 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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