نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاشتراك بمسابقة الحلم 2021 جائزة المليون دولار واسماء الفائزين بمليون دولار اليوم وإعلان موعد السحب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاشتراك بمسابقة الحلم 2021 التي قد كشف عنها الإعلامي الكبير “مصطفى الآغا”، وهو مقدم برنامج صدى الملاعب المذاع على قناة إم بي سي 1 عن موعد سحب جائزة المليون دولار بليلة رأس السنة 2021، حيث أنه أعالن عن موعد السحب عن طريق فيديو على صفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنها سوف تكون في ليلة رأس السنة الخميس ووضح أن الحلقة سوف يتم بثها مباشرة بقنوات إم بي سي المفتوحة، وأضاف عبر الفيديو ليلة الخميس الساعة التاسعة والنصف أن هناك مليون دولار أمريكي في انتظار صاحب الحظ ولما لا تكون أنت واحد منهم فلا يوجد أي شيء بعيد أو مستحيل، وبخطوة واحدة وبسيطة والضغط الرابط يمكنك الدخول للسحب، كما تابع حواره بأن رسالة واحدة يمكن لها أن تغير حياتك فاشترك من الآن بمسابقة الحلم لكي تفوز بمليون دولار بنهاية العام الميلادي، وذكر أن الفرصة متاحة لدى الجميع لكي يربحون جائزة الحلم.

رابط الاشتراك بمسابقة الحلم 2021

وقد عادت لكم مسابقة الحلم وأطلت عليكم من جديد بأكبر الجوائز حتى أن وصلت قيمة الجائزة إلى أكثر من مليون دولار أمريكي يتم توزيعها على السحوبات بالطريقة الآتية:

السحب الدوري الذي يصل قيمته إلى مائة ألف دولار أمريكي.

كما يوجد سحب خاص بشهر رمضان الكريم تصل قيمته لحوالي 500000 دولار.

ويمكن وجود سحب أسبوعي لجائزة تقدر قيمتها بـ 10000 دولار أمريكي تقريباً.

وينتهي السحب بالجائزة الكبرى التي تكون بقيمة 1.000.000 دولار أمريكي.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

هناك الكثير من الأشخاص بجميع الوطن العربي يبحثون عن الخطوات التي يجب اتباعها وطريقة الاشتراك في المسابقة بهدف تحقيق حلمه وكيفية الدخول على سحوبات المسابقة والفوز بأحد الجوائز الكبيرة ويمكن الاشتراك عن طريق الخطوات الآتية:

أولاً القيام بإرسال رسالة نصية تضم كلمة حلم أو دريم للرقم المراد للدولة الخاصة بك.

كما من الممكن أن يتم الاتصال على الرقم الخاص بالمشغل أو شركة المحمول التابعة لدولتك.

بمجرد القيام بإرسال رسالة قصيرة أو الاتصال بالرقم الخاص ببلدك وسوف يصل على الفور إليكم السؤال.

ولكن يجب أن يتم الإجابة على السؤال بالطريقة الصحيحة.

عندما تقم بإرسال الإجابة الصحيحة على سؤال المسابقة وسوف يتم تفعيل اشتراكك في المسابقة.