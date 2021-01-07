نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر عروض المرشدى من 8 يناير حتى 14 يناير 2021 عروض العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبد المرشدي من أشهر أسواق بيع الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية ومفروشات المنزل وجميع مستلزماته في مصر وتعد أسوق المرشدي من أهم الأسواق المتواجدة حاليا والتي استطاعت أن تحصل على شعبية كبير في مصر بعد ما أصبح من الأسواق الرائعة التي توفر جميع احتياجات المنزل المصري بأسعار مناسبة للجميع، وتتميز أسواق المرشدي أنها توفر عروض المرشدي الأسبوعية بشكل مستمر على الكثير من الأدوات المنزلية والمفروشات بنسب خصم عالية مما يدفع الكثير للاستفادة من هذه العروض.

اخر عروض المرشدى

أسواق المرشدي تمتلك فروع متنوعة في مصر أبرزها هي مدينة 6 أكتوبر – الحي العاشر بجوار ستي سكيب والفرع الثاني أيضا في مدينة 6 أكتوبر – الحي السابع المجاورة الثانية والفرع الثالث في مدينة الشيخ زايد – مدخل زايد 2 خلف أركان مول وتعمل فروع أسواق المرشدي في جميع أيام الأسبوع من الساعة 10:30 صباحا حتى 12 مساء وتعمل الفروع يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة.