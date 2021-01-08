نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد Toyor Eljannah “سلى طفلك ” بجودة hd في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد Toyor Eljannah أشهر ترددات قنوات الأطفال على الأقمار الصناعية، تقدم بجودة hd بعد تغييره مع تعديل ترددات القنوات الفضائية 2021 وبالتالى كافة الأمهات يرغبون معرفة تردد قناة Toyor Eljannah الجديد، فهى تقدم طول اليوم أغاني أطفال تعليمية سواء للحروف والأرقام واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أفلام الكرتون والبرامج الترفيهية للطفل، وتعليمهم الرسم والاكتشاف حتى الفقرات الإعلانية تتضمن معلومات توعية للأطفال لاسيما في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى تعليمهم مفاهيم الدين الإسلامي، وأركان الإسلام وكيفية الوضوء والصلاة، وغيرها، فأصبحت قناة تعليمية للطفل وتوعيته لاكتشاف ذاته والواقع المحيط حوله، واكتساب مهارات جديدة.

تغير تردد قناة طيور الجنة مع بداية عام الجديد 2021 على مختلف الأقمار الصناعية ليكون ضبطتها من خلال الرموز الآتية:

القمر التردد – الترميز – الاستقطاب – معامل تصحيح الخطأ النايل سات 11310 27500 أفقي 5/6 العرب سات 11310 30000 أفقي 3/2

برامج قناة طيور الجنة على النايل سات

تتنوع برامج قناة طيور الجنة في مضمونها إلا أن جميعها يستهدف تطوير الطفل وتوعيته لمساعدته في نمو الذاكرة والاستعياب عنده لتعرف محيطه ولعل من أشهر البرامج على قناة طيور الجنة 2021 الآتي:

ماما قالت

اسم ومعنى

الرسام الصغير

صوتك كنز

بيت الحج

قناة طيور الجنة Toyor Eljannah

انطلقت قناة طيور الجنة Toyor Eljannah على الأقمار الصناعية منذ 8 سنوات واستطاعت في أول انطلاقها أن تجذب الجميع لمتابعتها وتحظى باهتمام الأطفال وثقة الأمهات لترك صغارهم أمامها بدون قلق حيث أنها لاتعرض مضمون عنف أو محتوي سئ يضر صغارهم، وبالتالي أصبحت لها قاعدة جماهيرية عريضة في مصر والوطن العربي الآن، وتحقق أعلى نسب متابعة من مختلف أرجاء الوطن العربي، وارتبط المشاهد بها حتى لاتدخل أي بيت به الأطفال من شهور حتى 10 سنوات إلا ويكون تردد قناة طيور الجنة 2021 أساسي في قائمة قنوات الأطفال المتواجدة على أجهزة الاستقبال لديهم.