نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ينفرد هايبر بنده بالمملكة بتقديم أقوى عروض بنده اليوم الطازجة في عموم الفروع بالسعودية واليكم أسعار اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم الطازجة، ينفرد هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية بأقوى العروض المتكررة؛ إن أسواق هايبر بنده من أشهر الأسواق بالسعودية وأكثرها انتشارًا، يوفر سوبر ماركت بنده كل ما يحتاجه البيت السعودي من متطلبات سواء مواد غذائية، و عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده ، وأجهزة كمبيوتر محمول، وعروض الجوالات في بنده، ويقدم أيضًا هايبر بنده أرخص الأسعار وأفضلها، سنقوم الآن بعرض عدة عروض من هايبر بنده للعام الجديد. أقوى عروض هايبر بنده هذا الاسبوع من 6 يناير و حتى 12 يناير 2021 عروض بنده اليوم مكعبات لحم بقري كولومبي، وزن 250 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم جبن أبيض دوبل كريم، هنغاري، السعر 5 ريال سعودي، وزن 500 جرام.

عروض هايبر بنده زبادي طازج نادك كامل، قليل الدسم، وزن 2 كيلو بسعر 10 ريال سعودي للحبة.

عروض بنده جبنة كريم قابلة للدهن، بطعم الشيدر المراعي، السعر 10 ريال سعودي، وزن 500 جرام.

عروض هايبر بندة جدة بطاطس شيبس ليز، السعر 10 ريال سعودي، (150، 160، 185 جرام) + 10% زيادة.

تخفيضات بنده مكرونة إيطاليانو، وزن 400 جرام بسعر 10 ريال سعودي 4 حبات.

عروض بنده اليوم جدة لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا، وزن 170 جرام بسعر 10 ريال سعودي، 3 حبات.

عروض هايبر بنده جدة زيت نباتي العربي، وزن 2×1,5 لتر بسعر 20 ريال سعودي، عبوة ترويجية.

عروض هيبر بنده دجاج طازج التنمية، وزن 1000 جرام بسعر 10 ريال سعودي للكيس. أقوى تخفيضات بنده و عروض هايبر بنده اليوم فئات 5 و 10 و 15 ريال للعام الجديد عروض بنده هذا الاسبوع كمثرى لبناني، السعر 5 ريال سعودي للعلبة.

عروض بنده اليوم الخميس سكري محلي تمارا، بسعر 5 ريال سعودي للكيس.

عروض بنده لهذا الاسبوع تمر خلاص ذهبي محلي تمارا، السعر 10 ريال سعودي 2 كيس.

عروض بندة اليوم معجون التمر محلي تمارا، وزن كيلو بسعر 5 ريال سعودي للكيس.

عروض هايبر بنده اليوم سيافا تمر سكري رطب، السعر 10 ريال سعودي، وزن 500 جرام، 2 علبة.

عروض هايبر بندة الاسبوعية مزارع النخيل سكري مفتل محلي، السعر 20 ريال سعودي، وزن 900 جرام للعلبة.

تخفيضات بنده اليوم سردين، وزن كيلو بسعر 5 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم قاروص بحري، وزن 1400/800، السعر 20 ريال سعودي للكيلو.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بيض سمان أسترا، وزن 18 حبة بسعر 10 ريال سعودي للعلبة.

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