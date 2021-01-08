أقل الأسعار وأقوى عروض العثيم للعام الجديد.. قائمة أسعال تخفيضات العثيم وعروض العثيم الالكترونية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية، تعد أسواق عبدالله العثيم من أشهر الأسواق في المملكة، حيث يأتي بعد هايبر بنده من حيث الشهرة والتوسع، ولا يقتصر وجود أسواق عبد الله العثيم في السعودية فحسب بل تجاوزت الحدود إلى بلاد عربية أخرى، ويقدم سوبر ماركت العثيم عروضًا مستمرة يومية، و عروض العثيم الاسبوعية ، و عروض العثيم الالكترونية على الأجهزة اللوحية، وجميع الأجهزة الإلكترونية، والجوالات. تخفيضات العثيم و أقل الأسعار في عروض العثيم الالكترونية عروض العثيم ال إي دي شاشة توشيبا، 32 بوصة بسعر 499 ريال سعودي.

عرض العثيم اور ال اي دي شاشة، 40 بوصة بسعر 549 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية اور ال اي دي شاشة، 43 بوصة بسعر 599 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اور ال اي دي شاشة سمارت، 55 بوصة بسعر 1199 ريال سعودي.

عروض العثيم الالكترونية ال إي دي شاشة شارب، 32 بوصة بسعر 529 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم دورا ال اي دي شاشة، 43 بوصة بسعر 699 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين مضرب بيض + قطاعة كينوود، السعر 139 ريال سعودي.

عرض الاثنين العثيم مكنسة كهربائية جيباس، السعر 139 ريال سعودي.

عروض العثيم جدة خلاط نيكاي كهربائي مع مطحنة، السعر 65 ريال سعودي. أفضل عروض اسواق العثيم اليوم بالسعودية عروض العثيم اليوم الاثنين غلاية ماء كهربائية براون، السعر 135 ريال سعودي.

عرض العثيم السيف محضر قهوة التركي، السعر 99 ريال سعودي.

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عروض العثيم اليوم الاثنين قدر كهربائي كليكون، السعر 209 ريال سعودي.

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عرض العثيم اليوم هاتف هواوي، السعر 629 ريال سعودي، Y7P، سعة 64 جيجابايت.

عروض العثيم الاثنين هاتف فيفو، السعر 725 ريال سعودي، Y30.

عرض الاثنين العثيم دفاية كليك أون، 9 شمعة بسعر 119 ريال سعودي.

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