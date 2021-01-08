عروض العثيم خلال شهر يناير فاقت كل التوقعات خصومات حتى 35%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، العثيم يوجد لديه الكثير من الفروع المتواجدة في المملكة العربية السعودية ويعرف بالتخفيضات التي يقدمها في أي مناسبة، وبمناسبة حلول عام 2021م قام متجر العثيم بتقديم عروضاً على منتجاته المختلفة وسنذكرها لكم في هذا المقال. عروض العثيم عروض العثيم على المنتجات المختلفة بلغ سعر العابد بط إلى 29.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.95 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. رنجة سمك مدخن بلغ سعره 36.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. كونفدنسي دجاج برازيلي بلغ سعره 29.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 43.99 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. برسيل جل 3.9 لتر بلغ سعره 110.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 150.00 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. تخفيضات العثيم قلاية زيت خليط بلغ سعره 11.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.45 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. مكرونة هالي بلغ سعره 2.65 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.25 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. لاتينا بطاطس بوم فريت بلغ سعره 49.95 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. فيكتور زيتون بكرا بلغ سعره 29.95 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. هالي زيت صافي بلغ سعره 59.95 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. تنزيلات العثيم عروض العثيم على المنتجات الغذائية ديك رومي مجمد وزن بلغ سعره 36.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 56.95 ريالسعودي، السعر شامل الضريبة. العابد صدور بط بالعظم مجمد بلغ سعره 27.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.95 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. العابد سمان مجمد بلغ سعره 24.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.95 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. شيكيتا بانية عادي بلغ سعره 42.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 51.95 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. خصومات العثيم خصومات العثيم على المنتجات الغذائية عبور لاند جبنة بلغ سعره 11.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.25 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. بلغ سعر عبور لاند جبنة كوبيات إلى 28.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.99 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة. بالهنا جبنة مثلثات بلغ سعره 2.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 4.45 ريال سعودي، السعر شامل الضريبة.

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