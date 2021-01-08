نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الآيفون والاندرويد بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت، مستخدمي هواتف آيفون يبحثون عن طريقة للتمكن من تحميل لعبة فورت نايت على الهواتف الخاصة بهم، ولذلك فنحن سوف تناول معكم الآن طريقة تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الآيفون والكثير من الأشخاص المحبة للعب فورت نايت يبحثون عن طريقة لتحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد، ولذلك لأن هذه اللعبة تعد من أكثر الألعاب شهرة وصيت ذيعها في الفترة الأخيرة.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الآيفون

في البداية يتم الذهاب إلى الموقع الخاص ب getzeus. وبعد ذلك عليكم بالضغط على زر التحميل الموجود في واجهة الموقع. عليكم بسحب الأيقونة من يسار الشاشة حتى اليمين لكي تتمكن من التحميل. عليكم بالذهاب إلى قائمة الإعدادات من ثم الضغط على التبويب العام. النقر على خيار الملف الشخصي، ثم القيام بالضغط على تنصيب zeus. وبعد التنصيب يتم البحث عن لعبة فورت نايت. النقر على أيقونة التنصيب، وانتظر عزيزي قليلاً لكي تنتهي من عملية التحميل. اذهب إلى الإعدادات وقم بالضغط على الملف الشخصي. وسوف تجد لعبة فورت نايت من ضمن التبويب. النقر على فورت نايت، ثم قم بتشغيل اللعبة من قائمة التطبيقات وأبدأ اللعب.

تحميل لعبة فورت نايت على الاندرويد

قم بتحميل لعبة فورت نايت من خلال موقع getzeus. وبعد أن تنتهي من تحميل المتصفح قم بتحميل اللعبة ثم تشغيل ملف APK. يتم الاتباع بكافة التعليمات حتى تنتهي من تنصيب اللعبة “يدويا”. قم بالذهاب إلى القائمة الخاصة بالتطبيقات، ثم قم بتشغيل اللعبة وابدأ باللعب.

شروط ومميزات لعبة فورت نايت

يجب على اللاعبين استخدام حساب جوجل والفيس بوك من أجل تسجيل الدخول إلى لعبة فورت نايت. من أجل الدخول إلى اللعبة يحتاج اللاعب إلى تحميل Epic Games. يحتاج اللاعبين إلى القيام بتعين صورة رمزية عشوائياً، عند القيام باللعب في كل مرة. من الممكن أن يقوم اللاعب باختيار الوضع الذي يرغب به سواء كان بمفرده أو ثنائياً أو مجموعة. على اللاعب أن يقوم بإضافة الأصدقاء إلى الفريق. من الممكن أن يقوم اللاعب باللعب في أكثر من مجموعة من خلال الدردشة . يمكن للاعبين أن يتبادلوا الكاميرا من داخل اللعبة في أكثر من زاوية. تحتوي اللعبة على عدد من الرسوم المتحركة التي يقوم اللاعبين باستخدامها أثناء اللعب. تعرف على طريقة تحميل لعبة فرت نايت على الآيفون

مميزات لعبة فورت نايت

توفر لك لعبة فورت نايت الكثير من الخيارات حيث يمكنك اللعب بمفردك أو الانضمام إلى الأصدقاء واللعب سوياً، لكل شخص يحب ألعاب الأكشن يمكنه تحميل اللعبة من خلال أي جهاز ذكي سواء كان الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو جهاز الكمبيوتر، يمكنك تحميل لعبة فورت نايت بالمجان والتمتع بكافة خصائصها عند القيام باللعب.