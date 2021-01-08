انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد بين سبورت الاخبارية – تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية المفتوحة 2021 Bein sport News والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر على “مصر فايف” للجمهور الرياضي تردد قناة بي ان سبورت Bein sport العربية الإخبارية المفتوحة على القمر المصري نايل سات والقطري سهيل سات والعربي عربسات، الجزيرة الرياضية المفتوحة سابقاً، وهي قناة رياضية تابعة لمجموعة “bein” تم اطلاقها عام 2011 وكان يطلق عليها اسم الجزيرة الرياضية الإخبارية .

وتبث القناة مختلف البرامج التحليلية والإخبارية ومن أبرز البرامج الأسبوعية التي تقدمها قناة بي ان سبورت، برنامج الليغا في أسبوع والذي يهتم بالكرة الإسبانية، وبرنامج من بريطانيا المتخصص في متابعة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالاضافة لبرنامج الدوري الأوروبي الذي يعرض من خلاله ملخص للدوري الأوروبي، وأيضا أخبار الرياضة الذي يبث على رأس كل ساعة يتم من خلاله تقديم مختلف الأخبار الرياضية، والحصاد الرياضي .

مشاهدة قناة بي ان سبورت الاخبارية بث مباشر

تردد بي ان سبورت تشاهدون من خلال قناة بي ان سبورت الإخبارية العربية المفتوحة مجاناً على مدار 24 ساعة جميع الأخبار الرياضية العربية والأجنبية بجودة عالية في الصورة والصوت، بالإضافة لمباريات مختلف الدوريات العربية والأوروبية .

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية 2021 بعد التعديل

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز بي ان سبورت الإخبارية نايل سات 12245 27500 بي ان سبورت الإخبارية سهيل سات 12245 27500

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية 2019



القمر التردد سهيل سات 11566

أفقى H

27500

2/3 نايل سات 12604

أفقي H

27500

2/

تبث قناة بي ان سبورت الاخبارية برامجها الرياضية بتقنية اس دي SD ويتم استقبالها على الترددات التالية

– تردد نايل سات 12245 H

– تردد سهيل سات 11623 V

مع تمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة مع قناة بي إن سبورت الاخبارية المفتوحة

تحديث الخميس 12 مارس 23:45

ننشر تردد بي ان سبورت الاخبارية المفتوحة على جميع الأقمار بعد التعديل الجديد كما يلي :

نايل سات غرب 12245 عمودي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3

سهيل سات شرق 11623 عمودي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية أسباب توقف البث المجاني

تحديث الأحد 1 نوفبر 09:23

لم يطرأ أي تغيير على تردد قناة بي أن سبورت الاخبارية، سواء الاخبارية المفتوحة أو باقي القنوات الأخرى، يمكنك من خلال الترددات المذكورة سابقا، متابعة مختلف الأخبار الرياضية الافريقية والعربية والاروربية وجميع أنحاء العالم .

تحديث الخميس 5 نوفمبر 17:34

أكد مصدر مسئول بمجموعة “بي أن” الاعلامية، أن تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية، لم يتغير وهو نفس تردد بي ان سبورت المنشور على الموقع الرسمي للمجموعة، موضحا أن سبب اختفاء القناة من شاشات المستخدمين فني، ويمكن حله من خلال مسح التردد واعادة ادخاله مرة أخرى ثم اجراء عملية بحث جديدة عن قنوات التردد لتظهر القناة .

تحديث الأحد 8 نوفمبر 11:53

تردد بي ان سبورت تواصل حجب قناة بي ان سبوت الاخبارية، للأسبوع الثاني في جميع الدول العربية، وعلى كافة أقمار بث القنوات الفضائية، واستمر معه استياء الجمهور الرياضي من اقدام مجموعة “بي أن” على تشفير قناة “bein sport news”، ولم توضح المجموعة أسباب تشفير القناة، كما أن تردد بي ان سبورت الاخبارية تمت تجربته على جميع الأجهزة ولم تشتغل القناة .

تحديث الخميس 19 نوفمبر 12:22

كشف مصدر من مجموعة “بي ان” الاعلامية، أنه سيتم فك تشفير قناة بي ان سبورت الاخبارية خلال الأيام القليلة القادمة، وجاء ذلك تلبية لمطالب والحاح المتابعين للقناة في الدول العربية .

تحديث الثلاثاء 24 نوفمبر 14:29

ذكر أحد الفنيين، أن قناة بي أن سبورت الاخبارية لم يتم تشفيرها، وأن سبب عدم تمكن البعض من استقبالها على مختلف الأجهزة هو تغيير نظام بث القناة، ونصح بعمل تحديث لأجهزة الاستقبال حتى يتمكن الجميع من متابعة قناة bein sport news .

تحديث الإثنين 12 ديسمبر



أوضحت مجموعة “bein” الاعلامية من خلال موقعها الالكتروني، أن تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية المفتوحة الذي يعمل على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 12245.

تحديث تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 21-4-2017

القنوات التردد الحالة 12245

رأسي

27500

2/3 مفتوحة

تحديث الخميس 22 فبراير 2018

أعلنت مجموعة beIN عن تغيير ترددات قنواتها المفتوحة على القمرين نايل سات وسهيل سات، لتمكين الجمهور الرياضي من متابعة مشاهدة مختلف البرامج والمنافسات الرياضية مجانا، بالإضافة لمشاهدة البث المباشر لقناة bein spotre HD عبر الأنترنت،

تردد بي ان سبورت الاخبارية على القمر سهيل سات :

التردد 11566

معدل الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخط : 2/3

تردد بي ان سبورت الاخبارية على القمر نايل سات :

التردد 12245

معدل الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخط : 2/3

تردد قنوات بي ان سبورت HD1 HD2 HD3 HD4 HD3MAXالمفتوحة على نايل سات

التردد 12264

معدل الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخط : 2/3

تردد قنوات بي ان سبورت HD5 HD6 HD7 HD8 HD9المفتوحة على نايل سات

التردد 12475

معدل الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخط : 2/3

تردد بي ان سبورت HD1 HD2 HD3 HD4 المفتوحة على القمر سهيل سات

التردد 12547

معدل الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخط : 2/3

تردد قناة بي ان سبورت HD5 HD6 HD7 HD8 المفتوحة على القمر سهيل سات

التردد 11585

معدل الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخط : 2/3

تردد قناة بي ان سبورت HD9 HD10 HD11 HD12 المفتوحة على القمر سهيل سات

التردد 11623

معدل الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخط : 2/3

تردد قناة بي ان سبورت HD13 HD14 HD15 HD16 المفتوحة على القمر سهيل سات

التردد 11642

معدل الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معدل تصحيح الخط : 2/3

تحديث الجمعة 15 يونيو

تبث قنوات بي ان سبورت هذا العام مباريات كأس العالم 2018 روسيا، وتقدم قناة بي ان سبورت الاخبارية برامج متنوعة لتغطية فعاليات بطولة مونديال 2018 تشمل التحليل الفني للمباريات وترتيب المجموعات ونتائج المباريات .

أكدت مجموعة بي إن الإعلامية في بيان سابق لها أنه سيتم بث 22 من ضمن 64 مباراة من مباريات مونديال 2018 رسيا، عبر أحد قنواتها المفتوحة، على أن يشمل البث المجاني للمباريات منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

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تحديث الإثنين 03 ديمسبر

مشاهدة حفل الكرة الذهبية اليوم بث مباشر من العاصمة الفرنسية باريس على قناة بي ان سبورت الاخبارية

تحديث الخميس 10 يناير 2019

أعلنت مجموعة بي إن عن ترددات جديدة لقنواتها للبث على القمر الاصطناعي يوتلسات 8 درجات غرب، لمنع فك تشفير قنوات بي ان سبورت التي كانت تتم من خلال القمر عرب سات، وننشر تردد بي ان سبورت الاخبارية الجديد على سهيل سات ويوتلسات بعد توقف بثها على القميرن عربسات ونايل سات كما يلي :

تردد بي ان سبورت الاخبارية على سهيل سات

11566 أفقي 27500

تردد بي ان سبورت الاخبارية على يوتلسات

12604 أفقي 27500

تردد قناة bein sport الاخبارية المفتوحة



أعلنت مجموعة بين الإعلامية أنها لم تغير تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية المفتوحة على القمرين القطري سهيل سات ويوتلسات، وأن تردد bein sport news المعلن عنه خلال الفترة الماضية يعمل بشكل جيد ولا يتعرض لأي تشويش كما كان يحدث في السابق .

تردد بي ان سبورت الاخبارية الجديد

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية الرياضية الأسبوعية، والتحليل الفني نذكر من أهمها وأبرزها برنامج عالم كرة السلة وموعد مع الكالتشيو وأيضا برنامج من بريطانيا وهو خاص بأخبار الدوري الإنجليزي وبرنامج الدوري الأوروبي .

أعلنت مجموعة bein الإعلامية عن تغيير ترددات بعض قنوات بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات اعتباراً من الفاتج يناير 2019، ودعت كافة المتابعين لقنواتها إلى تعديل الترددات التي توقف البث من خلالها لتلافي حدوث أي انقطاع في الخدمة على القمر المصري نايل سات، بالإضافة لتحديث نظام تشغيل أجهزة الاستقبال وتحميل تردد قنوات bein sports الجديدة.

سيتابع الجمهور الرياضي العربي عبر قناة بي ان سبورت الاخبارية جميع أخبار وفعاليات منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في نسختها الثانية والثلاثين خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019 .

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان له أن موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020-2021، سيتم تحديده قبل انتهاء مباريات دور 32 من البطولة الحالية .