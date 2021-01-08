نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية وخصومات يناير 2021 من Extra بمناسبة العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية الجديدة بمناسبة بداية العام 2021 نقدمها لكم بخصوماتها الفريدة على الأجهزة الحديثة، كما نقدم كل جديد من عروض موقع اكسترا السعودية على الجوالات، والشاشات، وأجهزة اللابتوب، ومستلزمات المنزل، حيث تحتفل الشركة معنا ببداية العام الجديد من خلال أقوى الخصومات على كافة معروضاتها، والعروض متجدد طيلة شهر يناير.

عروض اكسترا السعودية وخصومات يناير 2021 من Extra بمناسبة العام الجديد

عروض اكسترا السعودية هي عروض خاصة جدًا تتميز بأسعارها المنخفضة، ولذا تعد Extra إحدى أفضل شركات تسوق الأجهزة، وفي التالي تجدون معنا أقوى العروض على الجوالات بمختلف ماركاتها وأنواعها، والعروض تستمر معنا حتى يوم 16 يناير 2021.

عروض اكسترا للجوالات

نعرض لكم في التالي العروض الحصرية على جوالات لينوفو، والكاتيل، ونوكيا، وموتوريلا، وفيفو:

جوال نوكيا 2.4 بسعر 445 بدلًا من 599 ريال سعودي.

جوال نوكيا 8.4 5G، بسعر 2069 ريال سعودي.

جوال لينوفو A8 بسعر 499 بدلًا من 699 ريال سعودي.

جوال لينوفو K12 Note، بسعر 599 بدلًا من 899 ريال سعودي.

جوال موتورولا one بسعر 699 بدلًا من 999 ريال سعودي.

جوال موتورولا g بسعر 579 بدلًا من 999 ريال سعودي.

جوال فيفو Y30 بسعر 599 بدلًا من 799 ريال سعودي.

جوال الكاتيل 5048U بسعر 549 بدلًا من 729 ريال سعودي.

خصومات اكسترا على جوالات سامسونج

جوال سامسونج Galaxy A71 5G، بسعر 1599 بدلًا من 1949 ريال سعودي.

جوال سامسونج Note 10 Plus، بسعر 2599 بدلًا من 4379 ريال سعودي.

جوال سامسونج S20 Ultra، بسعر 3499 بدلًا من 5039 ريال سعودي.

جوال سامسونج Note 20، بسعر 2999 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج S10 Plus، بسعر 2099 بدلًا من 4599 ريال سعودي.

عروض اكسترا على جوالات ايفون

جوال ايفون mini 12، ذاكرة 256 جيجابايت، بسعر 4049 ريال سعودي.

جوال ايفون mini 12، ذاكرة 128 جيجابايت، بسعر 3549 ريال سعودي.

جوال ايفون mini 12، ذاكرة 64 جيجابايت، بسعر 3299 ريال سعودي.

جوال ايفون 12، ذاكرة 256 جيجابايت، بسعر 4549 ريال سعودي.

جوال ايفون 12، ذاكرة 128 جيجابايت، بسعر 4049 ريال سعودي.

جوال ايفون 12، ذاكرة 64 جيجابايت، بسعر 3799 ريال سعودي.

جوال ايفون Pro 12، ذاكرة 512 جيجابايت، بسعر 6199 ريال سعودي.

جوال ايفون Pro 12، ذاكرة 256 جيجابايت، بسعر 5199 ريال سعودي.

جوال ايفون Pro 12، ذاكرة 128 جيجابايت، بسعر 4699 ريال سعودي.

جوال ايفون Pro Max 12، ذاكرة 128 جيجابايت، بسعر 5199 ريال سعودي.

جوال ايفون Pro Max 12، ذاكرة 256 جيجابايت، بسعر 5699 ريال سعودي.

جوال ايفون Pro Max 12، ذاكرة 512 جيجابايت، بسعر 6699 ريال سعودي.

عروض اكسترا قدمناها لكم على جوالات ايفون، وسامسونج، ولينوفو، والكاتيل، ونوكيا، والأسعار المعروضة وفقًا لأحدث ما ورد عن الموقع الرسمي على الإنترنت، والعروض مستمرة حتى يوم السبت 16 يناير 2021، الموافق 3 جمادى الآخر 1442.