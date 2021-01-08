نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات هايبر بنده ب ٥ ريال حتى 12 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات هايبر بنده ب ٥ ريال، هابير بنده هي شركة للتجزئة في المملكة العربية السعودية، تم إنشائ هذه الشركة سنة ١٩٧٨وبعد ذلك تم اندمج شركة العزيزية بنده المتحدة تحت مظلة شركة صافولا وهذه الشركة هي شركة من احدي الشركات الغذائية الرائدة. أقوي العروض في هابير بنده العرض الأول:٢٥٠ جرام مكعبات لحم بقرب كولومبي.

العرض الثاني :٥٠٠ جرام جبن ابيض دوبل كريم هنغاري.

العرض الثالث: ٢كيلو زبادي طازج نادك كامل قليل الدسم بسعر ١٠ ريال بدلًا من ٥٠’١٤ ريال.

العرض الرابع : ٤٠٠ جرام مكرونة ايطاليانو بسعر ١٠ ريال بدلًا ١٨ ريال.

العرض الخامس : ١٧٠ جرام لحم تونا خفيف بالزيت النباتي بسعر ١٠ ريال بدلًا من ٧٥’١٥.

العرض السادس : كيلو طحين اسمر البيكر بسعر ٩٥’١٠ ريال بدلا من ٨٥’١٤ ريال.

العرض السابع: كيلو طحين فاخر البيكر بسعر ٧٥’٩جنية بدلا من ٨٠’١٩جنية . يوجد مجموعة كبيرة من عروض الزيوت ومنها علي سبيل المثال العرض الأول : ٢عبوة زيت نباتي العربي كل عبوة ٥’١لتر.

العرض الثاني: ٢عبوة زيت دوران الشمس نور كل عبوة ٥’١لتر بسعر ٩٧’٢٨ ريال بدلًا من ٩٥’٣٧ ريال.

العرض الثالث:عبوة زيت زيتون بكر ممتاز رحمة ٥٠٠ مل بسعر ٩٥’١٣جنية بدلا من ٧٥’٢٠جنية . يوجد مجموعة من جميع أنواع الأرز العرض الأول:٥كيلو ارز هندي بسمتي ابيض ابو كأس بسعر ٩٥’٣٥ ريال بدلا من ٥٠’٤٥ ريال .

العرض الثاني:١٠ كيلو أرز مزة بسمتي ماركة التليفون بسعر ٤٠ ريال بدلًا من ٩٥’٦٠ريال .

العرض الثالث: ٥كيلو ارز مزة بسمتي ابو كأس بسعر ٩٥’٢٨ ريال بدلًا من ٥٠’٤٠ ريال . عروض مجموعة من الشوكولاتة العرض الأول:٥٠٤جرام شوكو كوكيز الاصلي/شوكولاتة أمريكانا هيرشيز بسعر ٩٥’١٦ ريال بدلًا من ٢٥’٢٦ ريال .

العرض الثاني: ٥٠٠جرام شوكولاتة ميني/شانكي ميني كيت كات +٦ الواح.

العرض الثالث: ٤٣ جرام شوكولاتة كيذر بوينو بسعر ٩٥’١١ ريال بدلًا من ٧٥’١٦ ريال . يوجد مجموعة عروض لجميع أنواع الجبنة العرض الأول:٢١٦جرام جبنة مربعات كيري بسعر ٧٥’١٨ج ريال بدلا من ٢٥’٢٧ جنية .

العرض الثاني:١٢٠ جرام جبنة مثلثات البقرة الضاحكة بسعر ٥’١١ ريال بدلًا من ٢٥’١٦ريال.

العرض الثالث: ٥٠٠ جرام جبنة فيتا بريزين بسعر ١٠ ريال بدلًا من ٩٥’١٢ ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض وتخفيضات هايبر بنده ب ٥ ريال حتى 12 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.