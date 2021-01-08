نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رنين اليوم الاحد 10 يناير 2021 مهرجان ال 199 جنيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة

تتميز عروض شركة رنين بأقوى الخصومات على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تعد شركة رنين من أقوى شركات الأجهزة الكهربائية التي يذهب الناس لشراء المنتجات منها ويتوفر بيها جميع الأدوات المنزلية مثل طقم 18 قطع سكاكين جيرانيت بيد اكريلك أسود، وطقم عشاء اركوبيركس رسومات وألوان 19 قطع مربع، وطقم صواني تقديم إستانلس 3 قطع مدهب وطقم توزيع سيليكون يد شكل خشبي 7 قطع على ستاند بلاستيك ألوان، وترابيزة مكواة معدن مقاس 38 سم بمقبض تحكم مستويات مختلفة ألوان بشاسيه سمك 3 سم، وطقم حلل شاورما 5 قطع ألمونيوم، وطقم توزيع 7 قطع سيليكون بيد إستانلس، باشايتشي طقم زجاج حراري مشكل بورجام تركي 4 قطع.

عروض رنين اليوم الاحد

تحتوي عروض شركة رنين على تخفيضات هائلة على جميع منتجاتها الكهربائية مثل منشر غسيل إيطالي 18 متر معدن مضاد للصدء، وباشابتشي طقم كأس زجاج تركي 18 قطعة، وترولي راتان 3 دور بشاسيه خشب بالغطاء ألوان، وطقم كنك جيرانيت تركي بيد بكالايت 4 قطع 3 كنكه وتروفال طقم مقلاية تيفلون 4 قطع بيد بكالايت، وتروفال طقم تيفلون 5 قطع حله، وزيفوكس طقم ثلاجة اسنانلس 6 قطع 2 يد بالغطاء، وزينوكس مقلاية استانلس 20 بالغطاء، طقم صيني بورسلين 66 قطعة مربع، وطقم صيني بورسلين 68 قطع، وطقم 13 قطع سافلون تيتانيوم مدور، ونيوفلام طقم جرانيت مضلع 11 قطع، وزينوكس طقم مشكل استانلس 13 قطع، وطقم عشاء بورسلين بون شينا بنجلاديش 45 قطع.

طقم عشاء اركوبيركس رسومات والوان 19 قطعة 199 جنية.

طقم صواني تقديم استانلس 3 قطع مدهب 199 جنية.

طقم توزيع سيليكون يد شكل خشبي 6 قطع علي ستاند بلاستيك الوان 199 جنية.

ترابيزة مكواة معدن بمقبض تحكم مستويات مختلفة الوان 199 جنية.

طقم حلل شاورما 5 قطع المونيوم 199 جنية.

طقم 18 قطع سكاكين جيرانيت بيد اكريلك اسود 199 جنية.

طقم توزيع 7 قطع سيليكون بيد استانلس مقبض سيليكون علي ستاند 199 جنية.

منشر غسيل ايطالي 18 متر معدن مضاد للصدء 199 جنية.