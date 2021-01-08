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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده وبنده الأسبوعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده ، عروض هايبر بنده وبنده السعودية على مختلف السلع ومجموعة كبيرة من العروض، مكعبات لحم بقري كولومبي 250 جرام بسعر 5 ريال، جبن أبيض دوبل كريم هنغاري 500 جرام بسعر 5 ريال، برتقال أبو صرة مصري 4 ك بسعر 10 ريال، زبادي طازج نادك كامل / قليل الدسم 2 ك بسعر 10 ريال بدلا من 14.50 ريال، جبنة كريم قابلة للدهن / بطعم الشيدر المراعي 500 جرام بسعر 10 ريال، بطاطس شيبس ليز (150/160/185 جرام) + 10% زيادة 2 حبة بسعر 10 ريال، مكرونة إيطاليانو 400 جرام بسعر 10 ريال بدلا من 18 ريال، لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا 170 جرام 3 حبة بسعر 10 ريال، زيت نباتي العربي (2×1.5 لتر) بسعر 20 ريال بدلا من 31.75 ريال.
تخفيضات هايبر بنده
عروض هايبر بنده ، كمثرى لبناني علبة بسعر 5 ريال، سكري محلي تمارا كيس بسعر 5 ريال، معجون التمر المحلي تمارا 1 ك بسعر 5 ريال، فطر محلي بسعر 5 ريال، تفاح أحمر أمريكي / إيطالي 1 ك بسعر 5 ريال، يوسفي باكستاني 2 ك بسعر 5 ريال، ليمون جنوب أفريقي / مصري 1 ك بسعر 5 ريال، فلفل أخضر محلي / أردني 1 ك بسعر 5 ريال، ذرة حلوة هندي ( كوز كبير 250 / 300 جرام) بسعر 5 ريال، طماطم كرزي محلي بسعر 5 ريال، كوسة محلي 1 ك بسعر 5 ريال، يوسفي مصري 3 ك بسعر 10 ريال، خيار محلي 4 ك بسعر 10 ريال.
عروض هايبر بنده اليوم
جزر أسترالي 2.5 ك بسعر 10 ريال، ثوم صيني (400 / 500 جرام) 5 كيس بسعر 10 ريال، تمر سكري رطب محلي سيافا (500 جرام) بسعر 10 ريال، تمر خلاص ذهبي محلي تمارا 2 كيس بسعر 10 ريال، تمر خلاص الخرج المحمدية رقم 1 ( 1 ك) بسعر 10 ريال، بطاطا حلوة (2.5/3 ك) بسعر 10 ريال، كستناء صيني 3 كيس بسعر 10 ريال، فلفل حار طويل محلي 3 ك بسعر 10 ريال، بصل أصفر محلي 1 ك بسعر 10 ريال.
أقوى عروض الدواجن والأسماك
أفخاد دجاج التنمية 450 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 8.50 ريال، كبدة دجاج التنمية (450 جرام) بسعر 5 ريال بدلا من 7.95 ريال، قوانص دجاج التنمية (450 جرام) بسعر 5 ريال بدلا من 7.95 ريال، قلوب دجاج التنمية (450 جرام) بسعر 5 ريال بدلا من 7.95 ريال، دجاج طازج التنمية (1000 جرام) بسعر 10 ريال بدلا من 17.25 ريال، بيضان سمان أسترا (18 حبة) بسعر 10 ريال بدلا من 11.50 ريال.
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