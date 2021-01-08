نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية إلكترونيات وأقوى عروض العام الجديد 2021 في Extra حتى 16 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل العروض وأقوى الخصومات تجدونها في عروض اكسترا السعودية على الإلكترونيات من أجهزة لابتوب، تابلت، ايباد، عروض الألعاب، وخصومات أخرى تستمر حتى 16 يناير 2021، أي يُمكنكم من الآن حتى منتصف شهر يناير الاستفادة من عروض العام الجديد 2021 في اكسترا السعودية، واقتناء الأجهزة الإلكترونية التي تريدونها بأرخص الأسعار ولفترة محدودة.

عروض اكسترا السعودية إلكترونيات

تتضمن عروض الإلكترونيات تخفيضات وخصومات هائلة على أجهزة اللابتوب من هواوي وأبل، وفيما يلي نعرضها لكم بالتفصيل:

لابتوب هواوي Matebook 15 D، شاشة حجم 15.6 بوصة، سعة 512 جيجا، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 3099 ريال سعودي، وبسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2549 ريال سعودي سعة 256 جيجا.

لابتوب لينوفو Yoga S940، شاشة حجم 14 بوصة، سعة 1 تيرابايت، بسعر 7299 ريال سعودي بدلًا من 8649 ريال سعودي.

لابتوب لينوفو Yoga 7، شاشة حجم 14 بوصة، سعة 512 جيجا، بسعر 4349 ريال سعودي بدلًا من 4929 ريال سعودي.

لابتوب لينوفو Yoga C740، شاشة حجم 14 بوصة، سعة 512 جيجا، بسعر 4299 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال سعودي.

لابتوب لينوفو ideapad 3، شاشة حجم 15.6 بوصة، سعة 256 جيجا، بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 4929 ريال سعودي.

لابتوب لينوفو legion 5، شاشة 15.6 بوصة، سعة 256 جيجا، بسعر 5899 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي.

لابتوب ابل Macbook air، شاشة حجم 13.3 بوصة، سعة 128 جيجا، بسعر 3749 ريال سعودي بدلًا من 4779 ريال سعودي.

عروض الايباد والتابلت

هواوي Matepad Pro، رامات 6 جيجا، شاشة حجم 10.8 بوصة، سعة 128 جيجا بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي، وبسعر 2349 ريال سعودي بدلًا من 2629 ريال سعودي سعة 256 جيجا.

هواوي Mediapad M5 Lite 8، رامات 3 جيجا، شاشة حجم 8 بوصة، سعة 32 جيجا، بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

هواوي M5 Lite 10، رامات 4 جيجا، شاشة حجم 10.1 بوصة، سعة 1099 ريال سعودي بدلًا من 1319 ريال سعودي.

ايباد ميني، شاشة حجم 7.9 بوصة، سعة 64 جيجا، Wifi، بسعر 1799 ريال سعودي، وبسعر 2399 ريال سعودي 4G.

عروض اكسترا على ألعاب الترفيه وملحقاتها

بلاي ستيشن 4 PS4، سعة 500 جيجا، بالإضافة إلى 3 ألعاب وهدية مجانية، بسعر 1459 ريال سعودي بدلًا من 1674 ريال سعودي.

أداة التحكم اللاسلكية الخاصة ببلاي ستيشن 4 من سوني، بسعر 289 ريال سعودي بدلًا من 321 ريال سعودي.

أداة التحكم اللاسلكية الخاصة ببلاي ستيشن 4 من سوني، بالإضافة إلى فيفا 21، وأيضًا قسيمة بلس 14 يوم كتجربة مجانية، بسعر 359 ريال سعودي بدلًا من 379 ريال سعودي.

قدمنا لكم عروض الإلكترونيات الموجودة في اكسترا السعودية بأوفر الأسعار، وانتظرونا في المزيد من العروض والتخفيضات وعروض التوفير الموجودة في متاجر السعودية.