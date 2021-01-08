نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مصرف الراجحي 2021 الآن تمويل الأسطول أقوى تمويل للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مصرف الراجحي التي يقدمها الآن لكل مواطني المملكة العربية السعودية، حيث يعمل مصرف الراجحي على تقديم العديد من العروض والمزايا البنكية المختلفة لكافة المواطنين تحت بعض الضوابط التي يجب أن تكون متوفرة لكل من يريد التقديم على العروض للحصول على التمويل الخاص بالمنشآت، وكعادة مصرف الراجحي والذي هو من أقدم المصارف بالمملكة العربية السعودية والذي تأسس بعام 1957 م على يد الأخوة صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي أن يقوم بالتمويل بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ويوفر الكثير من الفرص للمواطن السعودي من أجل الحصول على التمويل اللازم للعمل من أجل فتح مشاريع جديدة والحصول على سيارات للعمل وخلافه.

عروض مصرف الراجحي تمويل الأسطول 2021

يقدم مصرف الراجحي منتج تمويل المركبات والأسطول من أجل الأعمال المختلفة وتمويل المنشآت سواء المنشآت المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر من أجل شراء مركبات متعددة سواء للاستخدام الشخصي أو من أجل الاستخدام التجاري من خلال تلك المنشآت وذلك عن طريق التمويل التأجيري الذي يوفره البنك الآن من خلال تمويل الأسطول الذي يقوم بالإعلان عنه والذي يحوي الكثير من المواصفات والمميزات المقدمة من خلال البنك لمواطني المملكة العربية السعودية.

مميزات تمويل الأسطول للسيارات من مصرف الراجحي

الكثير من المميزات التي يقدمها مصرف الراجحي من أجل تمويل المركبات من خلال تمويل الأسطول الجديد 2021 وتتلخص مميزات تمويل السطول في التالي:

مدة التمويل الخاصة بالمركبات تبدأ من 12 شهر وتصل حتى 60 شهر

يبدأ مبلغ التمويل بمبلغ 25 ألف ريال سعودي ويصل إلى 5 مليون ريال سعودي

يتم تقسيم التمويل على أقساط شهرية متساوية القيمة

فترة سماح التمويل تصل إلى ثلاثة أشهر

الدفعة المقدمة من أجل التمويل تبدأ من 10% من القيمة الكلية للتمويل

يقوم التمويل بعمل تغطية تأمينية على المركبات داخل التمويل

تطبق الشروط والأحكام الخاصة بمصرف الراجحي

يمكن من خلال موقع مصرف الراجحي التعرف على باقي المميزات الخاصة بتمويل الأسطول أيضا معرفة كيفية التواصل مع البنك لمعرفة شروط التقديم على التمويل مع العلم أن المصرف خاضع لرقابة وأشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.