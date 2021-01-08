عروض جرير الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% على جميع المنتجات تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية على باقة متنوعة من الكتب العربية ذات مستوى مبيعات مرتفع، حيث تُعد مكتبات جرير صرح من صروح المعرفة والاطلاع داخل المملكة العربية السعودية، لذلك توفر مجموعة كبيرة من الكتب في مختلف المجالات الزراعية وعلم الحيوان وغيرها، كل ذلك بأسعار تقل عن أربعة ريال سعودي أقوى عروض السعودية اليوم. عروض جرير الأسبوعية أقوى خصومات جرير على كتب الطبيعة والزراعة وعلم الحيوان: تخفيضات جرير الصنف كتاب الأرقام القياسية للنباتات (كتاب إلكتروني)، ثمن الكتاب الحالي(3.99)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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