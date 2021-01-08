نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات بندة في شهر يناير تتحدى الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات بندة، مهرجانات الخصومات من بندة تقدم بنده عرض أسعار اليوم، فضلًا عن أفضل عروض الأسعار التي يقدمها السوبر ماركت؛ تعد Panda Market واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال مبيعات المملكة، وسوبر ماركت Panda هو الأكبر الذي يقدم أقوى عروض الأسعار والخصومات لتميزه عن الشركات الأخرى إحدى الشركات لأنها تعرض جميع الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية. خصومات بندة مهرجانات خصومات بندة التي لا تنتهي ملح طعام الخير، وزن 700 جرام، بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 7.50 ريال سعودي،(2+1)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مسحوق الكزبرة شان وزن 200 جرام، كمون وزن 100 جرام، بسعر 6.75 ريال سعودي( 1+1)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم تونا خفيف بزيت دوار الشمس جرين فارما، وزن 170 جرام، بسعر 11.75 ريال سعودي بدلاً من 17.85 ريال سعودي (2+1)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض بندة اقوى عروض بندة لهذا الموسم لحم تونة بندة وزن 100 جرام، الخير روتي وزن 80 جرام، جرين فارمز وزن 85 جرام فقط بسعر 10.95 ريال سعودي (3+1)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لحم تونة خفيف مفتلة في زيت دوار الشمس ريم، وزن 160 جرام، بسعر 11.75 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال سعودي (3+2)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زيت نباتي نخلتين، سعة 1.5 لتر، بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 40.50 ريال سعودي (2+1)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بندة تخفيضات بندة الكبرى خلال شهر يناير زيت زيتون بكر ممتاز بايا، 500 مل، بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 43.90 ريال سعودي (1+1)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زيت زيتون بكر السوسن، 500 مل، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 37.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. زيت زيتون بكر الراقي، بسعر 12.75 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال سعودي (1+1)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خل أبيض رنا، 474 مل، بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 8.85 ريال سعودي (2+1)، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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