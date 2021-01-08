خصومات اكسترا خلال هذا الشهر تصل إلي 49%

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عمر شويل - جدة خصومات اكسترا لإستقبال العام الجديد، تقديراً لإنجازات أكسترا المتميزة، صُنفت إكسترا ضمن أفضل 100 شركة سعودية الأسرع نمواً كشركات بيع بالتجزئة، ونمت بمعدل 340٪ من 2004 إلى 2008، وحصلت على جائزة التميز لمجلة “Arab Business” حصل على المركز الأول في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية.، ورؤية الشركة هي أن تصبح شركة رائدة في تجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية من خلال توفير تجربة وقيمة فائقة لجميع العملاء في المنطقة. خصومات اكسترا خصومات اكسترا على غسالات الملابس والمجففات والتي تصل إلى 49٪ كلاس برو،غسالة تعبئة علوية، 7 كيلو، أبيض، خصم 38٪ بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو،غسالة تعبئة امامية، 6 كيلو، 8 برامج، أبيض، خصم 35٪ بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو، غسالة فتحة علوية اتوماتيكية 9 كجم، لون أبيض، خصم 13٪ بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض اكسترا اقوى عروض اكسترا للعام الجديد كاندي غسالة فتحة أمامية، غسيل 8 كيلو/ تجفيف 6 كيلو، انفيرتر، أبيض، خصم 35٪ بسعر 1499 ريال سعودي بدلاً من 2309 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو، غسالة فتحة علوية اتوماتيكية 12 كجم، لون أبيض، خصم 21٪ بسعر 1469 ريال سعودي بدلاً من 1849 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كاندي غسالة تعبئة أمامية، غسيل / تجفيف، 14 كيلو / 9 كيلو، واي فاي، أبيض، خصم 50٪ بسعر 1999 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا احدث تخفيضات اكسترا علي الغسالات كاندي غسالة تعبئة أمامية، غسيل 9 كيلو / تجفيف 6 كيلو، انفرتر، فحمي، خصم 35٪ بسعر 2199 ريال سعودي بدلاً من 3399 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كاندي غسالة تعبئة أمامية، 7 كيلو، إنفيرتر، أبيض، خصم 25٪ بسعر 1199 بدلاً من 1599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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