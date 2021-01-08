نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض الجوالات اليوم بالسعودية والاكسسوارات تخفيضات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض الجوالات اليوم بالسعودية والاكسسوارات نقدمها لكم من أشهر المحلات التجارية بالمملكة ونبدأها بعروض بو خمسين ومنها جوال أيفون 11 برو ماكس المميز نسخة 256 جيجا بايت لونه أحمر ب 5.249 ريال، أيفون اكس اكس ماكس لونه رمادي سعة 64 جيجا بايت ب 2.711 ريال، جوال ايفون ابل إس إي لونه أسود سعة 128 جيجا بايت 2.099 ريال، سامسونج s20جلاكسي لونه رمادي سعة 128 جيجا بايت ب 599 ريال، جوال سامسونج نوت 10 لونه اسود ب 1.449 ريال.

أحدث عروض الجوالات اليوم بالسعودية والاكسسوارات تخفيضات مميزة

جوال A71 سامسونج لونه سيلفر مساحة داخلية 128 جيجا بايت ب 299 ريال، سامسونج ايه 30 اس لونه ابيض سعة 128 جيجا بايت ب 579 ريال، جوال A20s سامسونج مساحة داخلية 32 جيجا بايت ب 529 ريال، جوال A01 لونه أزرق سعة 16 جيجا بايت ب 299 ريال، سماعة أذن أبل ومعه حقيبة شحن ب 579 ريال.

أحدث عروض الجوالات اليوم من الكترو

هاتف ايفون 12 من الكترو نسخة 128 جيجا بايت ب 3.899 ريال، مع خدمة التوصيل مجاناً، سامسونج جالكسي A31، نسخة 128 جيجا بايت ورام 4 جيجا بايت ب 889 ريال، سامسونج A21s ب 789 ريال، شاشة توشيبا 58 بوصة ب 1.799 ريال.

عروض الجوالات اليوم مني هايبر

جوال oppo a12 ب 499 ريال، جوال vivo y15 ب 399 ريال، جوال نوكيا 2720 flip ب 319 ريال، جلاكسي j8 ب 599 ريال، جوال vivo y20 s ب 859 ريال، جوال vivo v20 se ب 1.179 ريال، اوبو reno4 ب 1.499 ريال، جلاكسي A42 ب 859 ريال، ساعة ذكية ب 59 ريال.

أحدث عروض الجوالات من المستقبل 2021

وفر 450 ريال مع عرض على جوال A71 ب 1.299 ريال، من سامسونج، جوال A51 ب 969 ريال وفر 230 ريال، جوال A21S ب 799 ريال، جالاكسي A11 ب 499 ريال بدلا من 575 ريال.