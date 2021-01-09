عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم

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تخفيضات اكسترا فيليبس، محضرة طعام، 850 وات، 1.5 لتر، لون أبيض، خصم 10٪ بسعر 611 ريال سعودي بدلاً من 679 ريال سعودي.

مولينيكس محضر طعام دبل فورس 1200 وات، خصم 5٪ بسعر 1063 ريال سعودي بدلاً من 1119 ريال سعودي.

مولينكس، محضر طعام دبل فورس، 1000 وات، لون أسود، بسعر 669 ريال سعودي.

مولينكس محضر طعام، 1000 واط، سرعتان، 3 لتر، 31 وظيفة، لون رمادي، بسعر 949 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأخيرة تنزيلات اكسترا على براون، 600 وات، محضر الطعام، لون أبيض، خصم 10٪ بسعر 584 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية مولينكس، محضر الطعام، 1000 وات، لون رمادي، خصم 13٪ بسعر 739 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي.

كينوود، 1000 وات، محضرة طعام، لون أبيض، خصم 10٪ بسعر 881 ريال سعودي بدلاً من 979 ريال سعودي.

اريتي، 800 وات، محضر الطعام، معدن، خصم 29٪ بسعر 242 ريال سعودي بدلاً من 339 ريال سعودي.

بلاك اند ديكر محضرة طعام، 400 وات، 1.25 لتر، سرعتان، لون أبيض، خصم 23٪ بسعر 269 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال سعودي.

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