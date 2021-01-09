عروض بنده الأسبوعية تخفيضات هائلة وعروض مميزة علة جميع المنتجات تصل ل 65%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصومات من هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية على مجموعة ضخمة من المنتجات الحصرية والعصرية من كبرى الشركات العالمية، ومنها خصومات قوية ومدوية على كافة منتجات شركة جيباس المتميزة، من أجهزة مبردات ومحضرات طعام وخلطات وعصّارات، بجانب تشكيلة من أرقى وأفخم الملابس الرجالية ذات الجودات العالمية والتصميمات الحديثة. عروض بنده الأسبوعية أقوى خصومات بنده على منتجات جيباس من أسواق بنده: خصومات بنده الصنف جهاز مبرد هواء من ماركة جيباس،عرض واحد مع واحد مجانًا، ثمن العرض الحالي(525)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات بنده الصنف جهاز خلاط من ماركة جيباس أثنين في واحد مع موقد غاز من ماركة جيباس بشعلتين، ثمن العرض الحالي(219)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(318)ريال سعودي، بتخفيض مائة ريال سعودي، وبخصم 32٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات بنده الصنف قلاية بدون زيت من ماركة جيباس مع عصارة من ماركة جيباس، ثمن العرض الحالي(249)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(388)ريال سعودي، بتخفيض(138)ريال سعودي، وبخصم 36٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بنده الأخيرة أقوى تنزيلات بنده على الملابس من هايبر ماركت بنده: عروض بنده الأسبوعية الصنف قميص رجالي بأكمام طويلة، متنوع، عرض أَثنين قطعة مع قطعة أخرى مجانًا، ثمن العرض الحالي(79.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(119.85)ريال سعودي، بتخفيض أربعين ريال سعودي، وبخصم 34٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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