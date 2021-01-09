عروض اكسترا 2021 تحطم الأسعار تخفيضات تصل ل 65 % ألحق العرض الآن

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأخيرة على منتجات رائعة ومميزة ومتنوعة، ومن أهمها مجموعة ضخمة من الهواتف الذكية التي لا غنى عنها، من أكبر وأشهر الماركات العالمية مثل ماركة هواوي الرائدة والمتصدرة لسوق الإلكترونيات على مستوى العالم، بجانب عدد كبير من ملحقات الهواتف الذكية من أغطية خلفية مصنعة من مواد مختلفة وأشكال متعددة وعصرية، كل ذلك بأسعار مخفضة. عروض اكسترا الأخيرة أقوى خصومات اكسترا على هواتف هواوي من اكسترا عروض اكسترا الأسبوعية الصنف هاتف ذكي من ماركة هواوي بي 40 برو بلس، الجيل الخامس، سعة ذاكرة النظام الداخلية 512 جيجا بايت، اللون أبيض، الشاشة بمقاس 6.5 إنش، نظام تشغيل أندِريود 10، نواة المعالج ثماني النواة، مقاوم للماء، ماسح لبصمة الوجه، مساحة ذاكرة النظام العشوائية ستة جيجا بايت، دقة الكاميرا الخلفية رباعية خمسين مع أربعين مع ثمانية مع ثمانية ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، ثمن الهاتف الحالي(4799)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 230 ريال سعودي لمدة 36 شهرًا، يشتمل العرض هدية مجانية بقيمة 1199 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية أقوى تنزيلات اكسترا على أغلفة الهواتف الذكية من اكسترا: خصومات اكسترا الصنف غلاف خلفي لهاتف سامسونج إس 10 بلس من ماركة هايبن، اللون شفاف، ثمن الغلاف الحالي(29)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(129) ريال سعودي، بتخفيض مائة ريال سعودي، وبخصم 78٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف الصنف غلاف خلفي لهاتف سامسونج إس 10 بلس من ماركة هايبن، اللون شفاف، ثمن الغلاف الحالي(29)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(119)ريال سعودي، وبخصم 76٪ الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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