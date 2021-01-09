عروض العثيم الاثنين خصومات من 20 ل 70 % أقوى عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم تأتيكم على كل ماهو جديد ومميز، حيث تقدم جميع فروع هايبر ماركت العثيم تشكيلة من أشهى أنواع اللحوم ذات الجودة العالية، من لحم الغنم بعظم وبدون عظم، أو لحم الحاشي، أو لحم العجل البلدي بعظم وبدون عظم، بخصومات هائلة، كلها طازجة وصحية ومضمونة مائة بالمائة. عروض العثيم اليوم أقوى خصومات العثيم على لحوم الغنم من هايبر ماركت عبد الله العثيم الصنف لحم غنم روماني بالعظم، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(39.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف لحم غنم سُوانكي بالعظم، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(42.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم الأخيرة أقوى تنزيلات العثيم على لحوم الحاشي من هايبر ماركت عبد الله العثيم: خصومات العثيم الصنف لحم حاشي بالعظم، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(25.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض العثيم الاثنين الصنف لحم حاشي طازج بدون العظم، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(35.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصومات العثيم الأسبوعية أقوى عروض العثيم على لحم العجل من هايبر ماركت عبد الله العثيم: تنزيلات العثيم الصنف لحم عجل بلدي بالعظم، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(34.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف لحم عجل بلدي بدون عظم، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(44.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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