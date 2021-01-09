عروض ساكو السعودية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية خصومات من هايبر ماركت ساكو في المملكة العربية السعودية على كل ما هو جديد وحصري من أجود أهم المنتجات التسويقية، ومن بعض هذه المنتجات مجموعة فخمة وشديدة التنوع من المنتجات الخزفية الرائعة ذات الأشكال الخلابة والأحجام المتعددة والاستخدامات الكثيرة، بجانب تشكيلة مميزة من الأبواب ذات المتانك العالية والجودة المرتفعة والأحجام والألوان المتنوعة.

عروض ساكو السعودية

أقوى خصومات ساكو على المنتجات الخزفية من أَسواق ساكو:

تخفيضات ساكو الصنف طبق شوي بمقاس 31.5×19 سنتيمتر، مصنوع من الخزف مع ملعقة، ثمن الطقم الحالي(36)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات ساكو الصنف إناء أيس كريم مصنوع من الخزف وملاعق، عدد أثنين قطعة، ثمن الطقم الحالي(24)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض ساكو الأسبوعية الصنف طبق بيتزا بمَقاس 35.5×19 سنتيمتر، مصنوع من الخزف مع أداة تقطيع، ثمن الطقم الحالي(68.75)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف لوح تقديم الجبنة بمقاس 35×18 سنتيمتر، مصنوع من الخزف، ثمن اللوح الحالي(35)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف زجاجة زيت، سعة الزجاجة 300 مل، مصنوعة من الخزف، ثمن الزجاجة الحالي(24)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات ساكو الأسبوعية

أقوى تنزيلات ساكو على الأبواب من أسواق ساكو: