نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية بأقل الأسعار من 6 وحتى 12 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يبحث عن عروض العثيم المميزة والتي يتم توفيرها كل أسبوع من أسواق عبد الله العثيم في مدينة الرياض، والمناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم المجموعة عروضها الأسبوعية تحت عنوان “أقل الأسعار” على السلع الغذائية المختلفة من لحوم وسلع تموينية وأغذية معلبة ومنتجات الألبان وغيرها من السلع التي يحتاج غليها كل منزل سعودي، كما تتوفر أصناف متعددة من الخضر والفاكهة الطازجة والمعلبة أيضاً وإليكم هذه الباقة المنتقاة من بين المنتجات العديدة المتوفرة داخل العروض.

عروض العثيم اليوم على اللحوم والخضراوات الطازجة

يمكنك الحصول على قطعيات مختلفة من اللحوم الطازجة بأسعار مميزة والتي تتوفر في بعض فروع أسواق العثيم بالمملكة والأسعار كالتالي:

كيلو من لحم الغنم الروماني الطازج بالعظم بسعر 37.95 ريال سعودي فقط.

كيلو من لحم الغنم السواكني الطازج بالعظم بسعر 42.95 ريال.

احصل على كيلو من لحم العجل البلدي الطازج بالعظم بسعر 33.95 ريال.

يمكنك شراء كيلو من لحم رفيدي طازج بالعظم بسعر 48.95 ريال للكيلو.

كيلو لحم حاشي طازج بالعظم بسعر 25.95 ر.س للكيلومتوفر بجميع الفروع في مختلف أنحاء المملكة.

لحم حاشي طازج بدون عظم سعر الكيلو 35.95 ريال فقط متوفر في جميع الفروع.

يمكنك شراء كيلو من لحم الخروف البربري بالعظم من أي فرع بالمملكة بسعر 47.95 ر.س.

كيلو برتقال عصير بسعر 3.75 ريال.

عنب أحمر كبير بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو.

علبة فراولة بسعر 2.95 ريال فقط.

تمر خلاص القصيم وزن كيلو جرام سعر الحبة 11.95 ريال.

تمر صفاوي المدينة وزن كيلو جرام من العتيبي للتمور سعر العلبة 21.95 ر.س.

علبة تمر سكري رطب وزن كيلو جرام بسعر 10.95 ريال.

كيلو جرام من تمر عجوه المدينة سعر العلبة 35.95 ريال.

ربطة ثوم شبك بسعر 2.45 ريال سعودي.

تخفيضات أسواق العثيم على السلع التموينية والمعلبات

زيت فيكتو للقلي 1.5 لتر بسعر 8.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

صدور دجاج طرية لاتينا وزن 2.5 كيلو جرام يمكنك الحصول عليها مقابل 45.95 ريال بدلاً من 54.75 ريال للكيس.

زيت ذرة عافية 2.9 لتر يمكنك الحصول عليه مقابل 30.95 ريال بدلاً من 38.50 ريال سعودي.

ربطة زيت عافية دوار الشمس 2 × 1.5 لتر يمكنك شرائها مقابل 26.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

أرز مزة بسمتي جوردان وزن الكيس 10 كجم يمكن الحصول عليه مقابل 24.95 ريال بدلاً من 36.75 ريال.

أرز هالي سيلا بسمتي درجة أولى وزن 5 كجم احصل عليه مقابل 24.95 ريال بدلاً من 35.75 ريال.

فانيليا الرياض حلويات 6 × 20 جم بسعر 7.50 ريال بدلاً من 9.81 ريال.

كما تتضمن عروض أسواق العثيم بعض أنواع المنظفات مثل:

مبيض ملابس ركس 3.78 لتر احصل عليه مقابل 8.95 ريال بدلاً من 12.50 ريال.

منعم ومعطر ملابس ركس منوع 2 لتر سعر الحبة 6.95 ريال بدلاً من 14.25 ر.س.