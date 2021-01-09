نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات جرير تنفرد بتقديم عروض جرير على أبل ايباد برو والكمبيوترات اللوحية بمناسبة بداية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات جرير بالسعودية، تنفرد jarir bookstore مكتبة جرير بأضخم العروض، من بين العديد من المكتبات المعروفة والكبيرة تتميز مكتبة جرير بفرادتها بأضخم وأكبر العروض التي يتمتع بها المواطن السعودي، وتعد مكتبات جرير من أكثر الأماكن المقصودة لمحبي القراءة، حيث تعرض الآلاف من الكتب المتنوعة والعديدة، بالإضافة إلى أقسام أخرى من ألعاب الأطفال وكل ما يلزم الكبار، والصغار، من سلع ثقافية وترفيهية. عروض جرير اليوم على ابل ايباد تخفيضات جرير ابل، كمبيوتر لوحي واي فاي، ايباد 10.2 بسعر 1949 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم ابل، كمبيوتر لوحي الجيل، بسعر 7399 ريال سعودي، آيباد برو 12.9.

عروض لاب توب جرير كمبيوتر، بسعر 10199 ريال سعودي، ريزر، بليد 15 English keyboard.

عروض لاب توب جرير كمبيوتر ام اس اي، بسعر 20799 ريال سعودي، GT76 Titan، DT 10SG5.

جرير ايباد برو ابل د، 4th 10.9، كمبيوتر لوحي واي فاي، iPad Air Gen، بسعر 2799 ريال سعودي.

عروض جرير كمبيوتر لوحي واي فاي، 7.9 بوصة، ابل، آيباد ميني 5، بسعر 1799 ريال سعودي. عروض جرير ايباد برو و عروض جرير للجوالات تخفيضات جرير كمبيوتر لوحي، ابل آيباد برو 12.9، بسعر 4899 ريال سعودي، واي فاي.

جرير ايباد برو ابل، آيباد برو 11، بسعر 4249 ريال سعودي، كمبيوتر لوحي الجيل.

عروض لاب توب جرير كمبيوتر لوحي الجيل، بسعر 6499 ريال سعودي، ابل آيباد برو 11.

عروض الجوالات في جرير جوال فيفو، X50، بسعر 2399 ريال سعودي، اللون أزرق الجيل، سعة 128 جيجابايت.

عروض مكتبة جرير للجوالات جوال ريلمي، Pro7، اللون Mirror Blue، and Silver بسعر 1299 ريال سعودي، سعة 128 جيجابايت.

عروض الجوالات في جرير جوال ريلمي7، بسعر 999 ريال سعودي، سعة 128 جيجابايت، ألوانه Mist white and Mist blue.

عروض مكتبة جرير جوال اوبو A93، اللون Magic Blue، السعر 1099 ريال سعودي، سعة 128 جيجابايت.

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