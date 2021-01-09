نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جراند مارت هايبر ماركت السعودية فرع الدمام على الإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جراند مارت هايبر ماركت السعودية فرع الدمام يقدمها لكم على منتجات الهواتف الذكية وغيرها من الإلكترونيات وملحقات الهواتف الذكية مثل سماعات البلوتوث، فقط لفترة محدودة لذلك أعرض لكم في هذا المقال نبذة عن هذه العروض لتختاروا ما يناسبكم منها وتسارعوا بشرائها قبل انتهاء العروض خلال أيام، وهي الفترة من 8 يناير وحتى 14 يناير الجاري إن شاء الله. عروض جراند مارت هايبر ماركت السعودية على الهواتف الذكية: هاتف Realme 7i بمواصفات 6GB RAM+ 128GB بسعر 895 ريال سعودي بدلاً من 1099 ريال.

هاتف Me Note 10 lite بمواصفات 8GB RAM+ 128GB بسعر 1295 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال.

هاتف سامسونج Samsung A12 بمواصفات 4GB RAM+ 64GB بسعر 588 ريال سعودي فقط لا غير بدلاً من 699 ريال.

هاتف Alcatle 3x بمواصفات 6GB RAM+ 12GB بسعر 555 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

هاتف Realme C3 بمواصفات 3GB RAM+ 64 GB بسعر 545 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال.

هاتف TECNO Tecno spark بمواصفات 6GB RAM+ 128GB بسعر 595 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

هاتف Realme 6i بمواصفات 4 GB RAM+ 128 GB بسعر 795 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.

هاتف TECNO SPARK 6 GO بمواصفات 3GB RAM+ 64GB بسعر 445 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال. عروض جراند مارت هايبر ماركت السعودية على ملحقات الهواتف الذكية: سماعة Huawei Sports Bluetooth مع USB Charging Line وApair of heads بسعر 115 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

سماعة In Pods 12 True Wirless Stereo بسعر 35 ريال سعودي فقط بدلاً من 79 ريال.

سماعة Huawei Headset p8 من Huawei بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال.

سماعة Joyroom Earbuds T035 بسعر 110 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال عرض مميز جداً.

سماعة Mcrodigit Earbuds بسعر 135 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

سماعة Zero Space Wirless Headset بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال عرض لا يفوتك.

تلك كانت نبذة عن عروض جراند مارت هايبر ماركت، يمكنكم مشاهدتها واختيار الأفضل لكم وزيارة فرع الدمام للاستفادة بالعروض المميزة وتابعونا في ثقفني حيث نعرض لكم دائماً العروض المميزة في الأسواق الكبيرة في المملكة العربية السعودية.

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