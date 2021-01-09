نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده هذا الاسبوع الجريئة وتخفيضات بنده على الدواجن الطازجة والمخبوزات.. شاهدي قائمة الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض بنده اليوم، يتمتع هايبر ماركت بنده بالعديد من العروض على جميع منتجاته سواء كانت سلع غذائية، أو أجهزة كهربائية، والعديد من المنتجات المختلفة الأخرى التي تلزم أي بيت، كما تفرد هايبر بنده بأسعار مخفضة للعديد من منتجاتها التي تناسب جميع الفئات، بالإضافة إلى أن أسواق سوبر ماركت بنده لا تعرض إلا الماركات المعروفة العالمية الموثوق بجودتها. عروض هايبر بنده هذا الاسبوع على الدواجن عروض بنده اليوم طبق سقان أسترا، وزن 600 جرام بسعر 15 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم صدور دجاج بدون عظم التنمية، وزن 450 جرام بسعر 15 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده قلوب الدجاج من التنمية، زنة 450 جرام والسعر 5 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة قوانص دجاج التنمية، وزن 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي للعلبة.

تخفيضات بنده كبدة دجاج التنمية، وزن 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي للعلبة.

عروض بنده اليوم جدة أفخاذ دجاج التنمية، وزن 450 جرام بسعر 5 ريال سعودي للعلبة. أقوى عروض بنده هذا الاسبوع على المخبوزات والحلويات عروض هيبر بنده بسكوت مصري مدور، وزن 500 جرام بسعر 10 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم الخميس كروسان ميني بالجبنة، 10 حبات ×25 جرام بسعر 10 ريال سعودي للعلبة.

عروض بنده لهذا الاسبوع ذرة مملح محمص، وزن 250 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

عروض بندة اليوم مكسرات صينية مشكلة، وزن 250 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده اليوم لوز أبيض أنصاف، وزن 250 جرام بسعر 15 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة الاسبوعية فلفل حار مطحون، وزن كيلو بسعر 20 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم سماق أحمر مطحون وزن كيلو بسعر 20 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع مكسرات مشكلة عادي وزن كيلو بسعر 50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم فطيرة الجبنة لوزين، وزن 372 جرام، 6 × 62 جرام بسعر 5 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده كروسان سفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو أو الفراولة، وزن 5+1 بسعر 5 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هايبر بنده هذا الاسبوع الجريئة وتخفيضات بنده على الدواجن الطازجة والمخبوزات.. شاهدي قائمة الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.