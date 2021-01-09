نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت اسهل واسرع طريقة تحمل لن تجدها الا هنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت، كيفية تحميل لعبة Fortnite، تعد لعبة Fortnite من أشهر وأفضل الألعاب لأنها من الألعاب التي يمكننا لعبها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة (سواء Android أو iPhone) إنها إحدى ألعاب الفيديو الإلكترونية التي جذبت الكثير من الاهتمام مؤخرًا، وقد تم لعبها على نظام PlayStation 4 تتحدث اللعبة عن الأرض المعاصرة التي اجتاحتها عاصفة مفاجئة.يبدو أن العديد من الكائنات مثل الزومبي تهاجم الأراضي الحدودية التي تقاتل ما تبقى من هذه العاصفة

تحميل لعبة فورت نايت

كيفية تحميل فورت نايت على جهازك في خطوات

يجب إنشاء حساب على شركة Epic Games الحاكمة في Fortnite من خلال إحدى طرق التسجيل المتعددة المدرجة في صفحة تسجيل حساب المنصة. بعد تنزيل Epic Games Launcher افتح الملف لتثبيته على الجهاز، إذا طلبت منك رسالة تغيير أذونات الكمبيوتر فانقر فوق “نعم”. في نافذة “Program Launcher” اضغط على “تثبيت” وسيقوم Epic Games Launcher بالتثبيت والتحديث فيه ثم يطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بك ويمكنك استخدام حوالي 12 خدمة مختلفة لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

تنزيل لعبة Fortnite

عند فتح مشغل Epic Games ابحث عن صفحة Fortnite وستتمكن من العثور عليها في علامة التبويب “الصفحة الرئيسية” أو من خلال البحث عنها في علامة التبويب “المتجر”، بمجرد أن يكون لديك حساب يجب أن تستمر في تنزيل Fortnite باستخدام Epic Games Launcher: في صفحة البحث انتقل إلى صفحة Fortnite على موقع Epic Games وقم بتنزيل Epic Games Launcher من هنا يجب أن يبدأ التنزيل على الفور إذا بدأ، انقر فوق Windows.

طريقة اخرى تنزيل لعبة Fortnite

عليك أولاً أن تقوم بإنشاء أكونت خاص بك على الموقع الإلكتروني إيبيك للألعاب لتستطيع تحميل فورت نايت بسهولة، ومن خلال حسابك من تلك الموقع الإنتقال إلى الصفحة الخاصة بلعبة فورت نايت

ثم قم ببدء تحميل اللعبة من الموقع، إذا قمت بتنزيل Epic Games Launcher فيمكننا فتح الملف وتثبيته على الجهاز دون مجهود أو جهد، لكن أعزائي القراء إذا تلقيت طلبًا للحصول على إذن لتغيير البرنامج ليتوافق مع إعدادات Fortnite فانقر فوق نعم خيارات.

بعد فتح موقع الويب ابحث عن صفحة Fortnite وستجدها في علامة التبويب لتنزيل Fortnite.

بعد دخول الصفحة انقر فوق الزر “Get” أسفل الصفحة للحصول على كمبيوتر Fortnite.

بعد ذلك انقر فوق المكتبة الموجودة على اليسار ثم انقر فوق صورة لعبة Fortnite

سيُطلب منك تثبيت Fortnite وإنشاء اختصار على سطح المكتب

يمكن حفظ الملف الذي تم تنزيله في أي مكان على الجهاز بما في ذلك سطح المكتب.