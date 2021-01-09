نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فورت نايت كيفية تحميلها علي الهاتف و الكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت على أي جهاز، في السنوات القليلة الماضية انتشرت Fortnite على نطاق واسع بين الشباب تحتوي لعبة القتال المملوكة لشركة تطوير الألعاب الأمريكية Epic Games على العديد من المواقع والنقاط لمساعدتك في جمع الأسلحة والذخيرة لهزيمة العدو، كيفية تنزيل لعبة “Fortnite” على الرغم من أن Epic Games و Google و Apple تواجهان حاليًا صعوبات فلا يزال هناك المزيد من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على أي رابط حتى يتمكنوا من تنزيل هذه اللعبة التي لا مثيل لها.

لعبة فورت نايت

هي من الألعاب الخاصة التي يجب عليك تنزيلها لجعلها تجربة مخصصة لاحتوائها على العديد من الميزات التي تجعلها عرش ألعاب القتال ، ليس ذلك فحسب ، بل يمكنها أيضًا منافسة ألعاب PUBg mobile المصنفة. ستستمر اللعبة لفترة طويلة ، لن تختفي أبدًا، لذلك يمكنك تنزيل لعبة “Fortnite” بسهولة بالغة، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال الأساليب الحالية في توفيرها لك.

كيفية تحميل لعبة فورت نايت

يجب أن تفي بالمتطلبات التالية على جهازك قبل تشغيل اللعبة على الجهاز:

تأتي وحدة معالجة الرسومات من Nvidia GTX 660 أو أكثر من أنوية المعالج. ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 2 جيجا بايت رام. سرعة المعالج الدنيا 2.8 جيجاهرتز. حجم القرص الصلب 8 جيجا بايت. يمكن تشغيله على جميع الإصدارات الحديثة من Windows و Mac OS. يمكنك تنزيل ألعاب Fortnite على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر هذا الرابط.

تحميل الفورت نايت الهاتف

يمكن تنزيل ألعاب Fortnite على أجهزة Apple المتوافقة، لأنه ليست كل الأجهزة الإلكترونية مناسبة لجميع الألعاب، وخاصة أجهزة iPhone الخاصة بالشركات الأمريكية. Fortnite هي لعبة فيديو إلكترونية للبقاء تعمل على العديد من أنظمة التشغيل بما في ذلك PlayStation 4 و Xbox و Windows و Mac و Android و iOS. تبدأ لعبة Fortnite باستقلال 40 لاعبًا على طائرة هليكوبتر، ثم تحوم في الهواء حيث يهبط كل لاعب في موقع اللعبة الذي يريده، ثم يبحث اللاعب عن سلاح يمكن استخدامه للدفاع عن حياته

بالطبع فهي مناسبة لجميع أنواع أجهزة الكمبيوتر سواء كانت كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول ، لذا يمكنك لعب هذه اللعبة بسهولة وسلاسة أكبر.