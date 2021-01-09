عروض ساكو هذا الشهر مهرجان من الخصومات لن يتكرر

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عمر شويل - جدة عروض ساكو للعدد والأدوات، عرض ساكو الأسبوعي لخصومات المملكة العربية السعودية في سوبر ماركت ساكو هو الأكبر في المملكة العربية السعودية، ويتوافق مع ما يشهده العالم منذ تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، يعمل سوق ساكو بجد لتوفير الخدمات المتعلقة بعمليات التعقيم والتطهير، لأنها تقدم عرضًا مدهشًا من المطهرات، فبالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القفازات المستخدمة خصيصًا لتنظيف الأسطح، يوجد لدى محلات ساكو الهايبر ماركت أيضًا خصومات في المملكة العربية السعودية. عروض ساكو عروض ساكو على المطهرات والمنظفات جل معقم لليدين، زيستي از كلين، سعة العبوة 50 مل، بسعر 14 ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مناديل معقمة من ديتول، عدد 40 منديل بالعبوة الواحدة، بسعر 37. 75 ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. منظف ومطهر للحمام، سعة العبوة 500 مليلتر، بسعر24.75 ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو اقوى خصومات ساكو علي ادوات التعقيم منظف ومطهر المطبخ من ديتول، سعة العبوة 500 مليلتر، بسعر 24.75 ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بخاخ معقم للأسطح من ديتول، سعة العبوة 450 مل، بسعر 32.75 ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قفاز ماجيك من السيليكون، رمادي اللون، بسعر 38.25 ريال سعودي فقط للقطعة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قفاز ماجيك من السيليكون، وردي اللون، بسعر 38.25 ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو تخفيضات ساكو علي ادوات التعقيم و المطهرات لا تجعلها تفوتك قناع وجه مرة واحدة 3 طبقات، عدد 50 قطعة بالعلبة، بسعر 49.75 ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ديتول معقم للأيدي، عبوة سعة 50 مل، بسعر 15.50 ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مناديل ديتول المعقمة، عدد 10 مناديل للعلبة، بسعر 13.75 ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مطهر أيدي، سعة ٥٠مل، عدد ٥ عطر ولكير، بسعر 9.50 ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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