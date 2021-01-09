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عمر شويل - جدة نفدم لكم عروض مكتبة جرير الأسبوعية وعروض مكتبة جرير على الأجهزة الإلكترونية الحديثة، شركة جرير للتسويق والمعروفة أيضاً باسم مكتبة جرير أو جرير، تقدم مكتبة جرير عروض أسبوعية على الأجهزة الإلكترونية الحديثة، والتي تضم اللابتوب والتابلت والهواتف الذكية والأكسسوارات الذكية وأجهزة المنزل الذكي، وكذلك أفضل الكتب الإلكترونية مبيعاً لعام 2020. عروض مكتبة جرير الأسبوعية: عرض مكتبة جرير على هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا سعة 256 جيجابايت، برونزي اللون، تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، بسعر 3999 ر.س بدلاً من 5149 ر.س.

عروض مكتبة جرير على شاشة سامسونج Q60T، بوصة 85، دقة 4K ألترا اتش دي ،كيو أل اي دي (النقاط الرباعية)، تلفزيون ذكي، اسود اللون، بسعر 9999 ر.س بدلاً من 21999 ر.س.

عرض جرير على هاتف ابل أيفون 11 برو ماكس سعة 512 جيجابايت، فضي اللون، تكنولوجيا الجيل الرابع 4G، بسعر 5999 ر.س بدلاً من 6899 ر.س. عروض مكتبة جرير على اللابتوب والتابلت: عرض مكتبة جرير على ابل ماك بوك برو (ريتنا + تاتش بار)، كمبيوتر محمول، 13.3 بوصة، M1 8-core CPU 16-core Neural Engine ،8-core GPU ،256 جيجابايت اس اس دي، بسعر 6299 ر.س، كما يمكنك الحصول على هذا المنتج بالأقساط 360 ر.س، على 24 شهراً.

عروض مكتبة جرير على ديل G5 15، كمبيوتر محمول للألعاب، 15.6 بوصة، (8 الجيل) i7-8750H أنتل كور، انفيديا جي فورس جي تي اكس 1060 بسعة 6 جيجابايت، 256 جيجابايت اس اس دي + 1 تيرابايت قرص صلب، بسعر 4999 ر.س بدلاً من 6499 ر.س.

عرض شركة جرير على اسوس زين بوك فليب 14، UM462DA ،لابتوب 2 في 1 متحول، تصميم بشكل ملف، ايه ام دي رايزن 7 3700U ،14 بوصة، 512 جيجابايت اس اس دي، 12 جيجابايت رام، ويندوز 10، بسعر 3499 ر.س. عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية: عروض مكتبة جرير على هاتف ابل أيفون 12 برو ماكس، سعة 128 جيجابايت، ازرق اللون محيطي، تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، بسعر 5199 ر.س.

عرض شركة جرير على هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، سعة 256 جيجابايت، أسود اللون أورا، الجيل الرابع 4G، بسعر 2599 ر.س بدلاً من 4379 ر.س.

عرض مكتبة جرير على هاتف هواوي ميت 30 برو، سعة 256 جيجابايت، فضي اللون سبيس، الجيل الرابع 4 G 2099 ر.س بدلاً من 3939 ر.س.

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