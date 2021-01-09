نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا وأقوى تخفيضات يناير 2021 في extra السعودية لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا وتخفيضات يناير 2021 لفترة محدودة، حيث توجد خصومات هائلة على كافة أجهزة المنزل والأجهزة الكهربائية في extra، وتنتهي هذه الخصومات يوم 16 يناير، وفي عروض اكسترا السعودية نجد منتجات وأجهزة كهربائية عالية الجودة بخصومات حتى نصف ثمنها، ويتوافر المنتج أو الجهاز الواحد بأنواع متعددة ومواصفات مختلفة، مما يضمن لك ايجاد الأجهزة المنزلية التي تبحث عنها وبأسعار مغرية للغاية فقط حتى 16 يناير الموافق السبت من الأسبوع التالي.

عروض اكسترا وأقوى تخفيضات يناير 2021

عروض اكسترا السعودية تشمل كافة الأجهزة المنزلية والكهربائية بأسعار رائعة وخصومات كبرى.

مكيف جدراي من جري ، حار وبارد، ويوزع الهواء من أربع اتجاهات، 18000 وحدة، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

مكيف اسبيلت واي فاي من جري، بارد، 18100 وحدة، بسعر 2199 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

مكيف جدراي من كلاس برو، حار وبارد، ويوزع الهواء من أربع اتجاهات، 11500 وحدة، بسعر 1429 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

عروض اكسترا السعودية على الثلاجات

ثلاجة كلاس برو ذو بابين باللون الفضي، 19.9 قدم، بسعر 2249 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

ثلاجة إل جي باللون الفضي، 16.9 قدم، بها توزيع متعدد للهواء وايضًا لينير كمبروسير، بسعر 3199 ريال سعودي بدلًا من 5249 ريال سعودي.

ثلاجة سامسونج سعة 500 لتر باللون الأبيض، 17.6 قدم، بها تبريد ثنائي وموفرة للطاقة، بسعر 3749 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي.

ثلاجة إل جي باللون الأبيض، 20.9 قدم، بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 6299 ريال سعودي، وبسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي 18 قدم.

ثلاجة دايو ذو بابين باللون الأبيض، 23.3 قدم، بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 6699 ريال سعودي، وبسعر 4699 ريال سعودي بدلًا من 6899 ريال سعودي باللون الرمادي.

عروض الغسالات 2021

غسالة كاندي 8 كيلو تنشيف 6 كيلو، مزودة بشاشة ديجتيال باللمس، بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 2309 ريال سعودي.

غسالة كاندي تعبئة أمامية، سعة 9 كيلو غسيل، وسعة 6 كيلو تجفيف، بسعر2199 ريال سعودي بدلًا من 3399 ريال سعودي.

غسالة كاندي تعبئة أمامية، سعة 14 كيلو غسيل و9 كيلو تجفيف، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

مجفف ملابس كاندي سعة 10 كيلو، 14 برامج، بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال سعودي.

انتظرونا في تخفيضات 2021، وأيضًا عروض الأجهزة المنزلية والمزيد من العروض المتوافرة في اكسترا السعودية.