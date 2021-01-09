نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية بداية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ، عروض اسواق العثيم الأسبوعية على عدد كبير من الأصناف، لحم عجل بلدي بدون عظم 1 ك بسعر 39.95 ريال، زيت شمس دوار الشمس 2.9 لتر بسعر 22.95 ريال بدلا من 27.50 ريال، حليب انكور بودرة كيس 2.25 ك بسعر 47.95 ريال بدلا من 68.95 ريال، دجاج دو مجمد 1100 جرام بسعر 114.95 ريال بدلا من 154.95 ريال، أرز باب الهند بنجابي 10 ك بسعر 69.95 ريال بدلا من 92.95 ريال، صابون اريال ازرق مركز كيس 5 ك بسعر 37.95 ريال بدلا من 89.95 ريال، جبن بوك كاسات كريم 2×910 جرام بسعر 33.95 ريال بدلا من 48.25 ريال، تونة جرين فارمز خفيف قطع 170 جرام 3 حبة بسعر 11.95 ريال بدلا من 16.50 ريال.

أحدث عروض اللحوم اليوم

عروض العثيم الأسبوعية ، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 37.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 42.95 ريال، لحم بلدي بالعظم 1 ك بسعر 33.95 ريال، لحم رفيدي بالعظم 1 ك بسعر 48.95 ريال، لحم حاشي بالعظم 1 ك بسعر 25.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 35.95 ريال، لحم خروف بربري بالعظم 1 ك بسعر 47.95 ريال.

أقوى عروض العثيم

برتقال عصير 1 ك بسعر 3.75 ريال، عنب احمر كبير 1 ك بسعر 7.95 ريال، فراولة علبة بسعر 2.95 ريال، تمر عجوة المدينة علبة 1 ك بسعر 35.95 ريال، تمر إنتاج النخيل رطب سكري 1000 جرام بسعر 10.95 ريال، تمر صقاري المدينة 1 ك بسعر 21.95 ريال، تمر خلاص القصيم 1 ك بسعر 11.95 ريال، ثوم شبك ربطة بسعر 2.45 ريال، جزر مستورد 1 ك بسعر 4.25 ريال، تمر سوبر خلاص الاحساء 500 جرام بسعر 3.95 ريال، فلفل بارد اخضر 1 ك بسعر 3.95 ريال، فلفل حار اخضر 1 ك بسعر 3.95 ريال، بطاطس كيس بسعر 2.95 ريال.

أجدد عروض العثيم

بقلاوة حجاب بالقشطة 1 ك بسعر 22.50 ريال بدلا من 45 ريال، تورتة نصفين وسط بسعر 34.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، بيتي فور مشكل ديلوكس لارج بسعر 24.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، معجنات مشكلة 1 ك بسعر 29.95 ريال بدلا من 35.95 ريال، تورتة صغير مدور بسعر 19.95 ريال بدلا من 22.95 ريال، كريم دونات شوكولاتة 4 حبة بسعر 6.50 ريال بدلا من 7.50 ريال، كوكيز الشوكولاتة ديلوكس لارج بسعر 29.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.