نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 % على جميع المنتجات ألحق التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ينتظر عروض العثيم الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أن العثيم لديها باع طويل في هذا المجال، ولذلك فنحن سوف نعرض معكم في هذا المقال أحدث العروض المقدمة من العثيم لكي تستفيدوا منها أقوى عروض السعودية اليوم. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على المنتجات الغذائية: عروض العثيم الأثنين بلغ سعر برتقال العصير إلى 3.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم سعر العنب الأحمر الكبير بلغ 7.95 ريال سعودي.

سعر علبة الفراولة بلغ 2.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الفلفل الأخضر إلى 3.95 ريال سعودي. أقوى عروض السعودية عروض العثيم الفلفل الحار الأخضر بلغ 3.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر البطاطس إلى 2.95 ريال سعودي.

بلغ سعر الخس إلى 4.95 ريال سعودي.

سعر ثوم الشبك بلغ 2.45 ريال سعودي.

بلغ سعر الجزر المستورد إلى 4.25 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأخيرة خصومات العثيم اليوم سعر جبن الشيدر المستورد بلغ 25.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 32.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية سعر الزبدة المستورد بلغ 21.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 23.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر الرنجة المغلفة إلى 47.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين سعر جبن الرومي القديم بلغ 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 24.95 ريال سعودي.

سعر الحلاوة السادة بلغ 27.95 سعر ريال سعودي بدلاً من سعر 34.95 ريال سعودي. عروض العثيم الاثنين جبن ريكفور مستورد بلغ سعرها 32.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي.

طعمة جبنة بلغ سعرها 30.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34 ريال سعودي.

طحينه الرشيدي بلغ سعرها 31.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 38.00 ريال سعودي.

المطبخ دقيق بلغ سعره 7.25 ريال سعودي بدلاً من سعر 7.95 ريال سعودي.

نسكافيه كلاسيك بلغ سعره 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 % على جميع المنتجات ألحق التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.