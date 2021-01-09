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محمد سياف - ابو ظبي - رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن هو عبارة عن رمز يظهر للمتقدمين ببرنامج حساب المواطن على الإنترنت يدل على عدم اكتمال المستندات الواجب توافرها، عندها يطلب من المستفيد من البرنامج التوجه إلى إدارة المرفقات حتى يطلع على كافة المرفقات المطلوبة بسهولة، وسنتناول في مقالنا الخطوات الواجب اتباعها في حالة ظهور رمز عدم الأهلية للمتقدمين ببرنامج حساب المواطن بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لحساب المواطن تابعونا.
خطوات حل مشكلة ظهور رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن
- عليك الدخول إلى تطبيق برنامج حساب المواطن على الإنترنت من خلال الرابط الخاص به من هنا.
- سجل الدخول بحساب المستفيد.
- اضغط على أيقونة ” قائمة تفاصيل الطلب “.
- ستظهر لك بعض الخيارات اضغط على زر ” إدارة الملفات “.
- ستظهر لك المرفقات المطلوبة قم برفعها على البرنامج.
- بعد إتمام رفع المرفقات المطلوبة سيعرض لك البرنامج أسباب ظهور رمز عدم الأهلية بالتفصيل حتى تتمكن من حل المشكلة بشكل صحيح.
ما هي شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن
من أجل أن تستحق الأهلية والدعم من قبل المملكة العربية السعودية يجب أن تتوافر الشروط التالية التي يقدمها لك برنامج حساب المواطن وهي كالتالي:
- برنامج حساب يخص المواطنين السعوديين فقط أي من يحمل الجنسية السعودية ويستثنى من ذلك أبناء السعوديات وكذلك المواطنين أصحاب بطاقة التنقل عبر المملكة من الدعم واستحقاق الأهلية.
- يلزم على المستفيد تحري الدقة والصدق والصحة في البيانات الخاصة به التي يقوم بإدخالها على البرنامج حيث انه يتم استثناء المتقدمين بطلبات الأهلية ذوي البيانات غير الدقيقة التي لا تتوافق مع المستندات المرفقة ومع بيانات الجهات التي لها علاقة.
- في حالة توافر كلا الشرطين السابقين يظل هناك أهم شرط بالبرنامج وهو أن يكون طالب الأهلية يقيم على أراضي المملكة العربية السعودية ولو توافر به صحة البيانات المدخلة و امتلاكه الجنسية السعودية.
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