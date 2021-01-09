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محمد سياف - ابو ظبي - رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن هو عبارة عن رمز يظهر للمتقدمين ببرنامج حساب المواطن على الإنترنت يدل على عدم اكتمال المستندات الواجب توافرها، عندها يطلب من المستفيد من البرنامج التوجه إلى إدارة المرفقات حتى يطلع على كافة المرفقات المطلوبة بسهولة، وسنتناول في مقالنا الخطوات الواجب اتباعها في حالة ظهور رمز عدم الأهلية للمتقدمين ببرنامج حساب المواطن بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لحساب المواطن تابعونا.

خطوات حل مشكلة ظهور رمز عدم الأهلية 1016 حساب المواطن

عليك الدخول إلى تطبيق برنامج حساب المواطن على الإنترنت من خلال الرابط الخاص به من هنا.

سجل الدخول بحساب المستفيد.

اضغط على أيقونة ” قائمة تفاصيل الطلب “.

ستظهر لك بعض الخيارات اضغط على زر ” إدارة الملفات “.

ستظهر لك المرفقات المطلوبة قم برفعها على البرنامج.

بعد إتمام رفع المرفقات المطلوبة سيعرض لك البرنامج أسباب ظهور رمز عدم الأهلية بالتفصيل حتى تتمكن من حل المشكلة بشكل صحيح.

ما هي شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

من أجل أن تستحق الأهلية والدعم من قبل المملكة العربية السعودية يجب أن تتوافر الشروط التالية التي يقدمها لك برنامج حساب المواطن وهي كالتالي: