انت الان تتابع تفاصيل خبر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 .. اعرف رابط وخطوات الاشتراك في المسابقة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يسعى الجميع لمعرفة أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 حتى يتمكنوا من المنافسة والفوز بالجوائز التي أعلن عن كونها ستتخطى الثلاثة مليون ونصف، و يمتاز البرنامج بالصدق والمصداقية كما أن جميع المشتركين معرضين للفوز بمسابقة الحلم التي تعرض على برنامج صدى البرامج الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا، وسنعرض لكم من خلال هذا المقال أرقام الاشتراك في المسابقة لعام 2021 وكذلك طريقة المشاركة في مسابقة الحلم بالخطوات تابعونا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

الرقم الخاص بدولة موريتانيا هو” 1559 ” لشبكة Mauritel .

رقم الاشتراك من مصر هي: ” 95450 ” لكل من شبكة Etisalat و Vodafone و Orange .

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة تونس هي ” 85988 ” لشبكات Ooredoo و ORANGE و Tunisie Telecom.

للاشتراك في مسابقة الحلم من دولة المغرب الرقم هو 9669 لشبكة Inwi و شبكة

مسابقة الحلم من دولة الكويت لها رقم اشتراك مختلفة لكل شبكة والأرقام هي ” 96922 لشبكة Zain ، و رقم 50640 خاص بشبكة VIVA، ورقم 4141 لشبكة GSM “.

دولة السعودية أرقام الاشتراك الخاصة بمسابقة الحلم هي ” 650444 لشبكة Mobily، ورقم 755505 لشبكة Zain”.

خطوات الاشتراك في المسابقة بالتفصيل

تعتبر جائزة المليون دولار الخاصة بمسابقة الحلم هي الأضخم على مستوى الوطن العربي لهذا يرغب الجميع في معرفة خطوات الاشتراك بالمسابقة حتى يحصلوا على سحب المسابقة ونيل فرصة الفوز بإحدى جوائز البرنامج وهذه الخطوات هي: