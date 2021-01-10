نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان الأرصاد الجوية عن طقس اليوم وكم درجات الحرارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقُع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن يكون الطقس نهار اليوم في مصر، مائل للدفء علي القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة بصورة كبيرة علي أغلب الأنحاء، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، مع وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية، والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

حالة طقس اليوم المُتوقعة

وبحسب الهيئة يكون الطقس بارد ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يكون شديد البرودة علي محافظات الصعيد، أما حالة البحر في البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل والرياح شمالية شرقية، ويصل ارتفاع الموج بين متر لمتر ونصف المتر، بينما في البحر الأحمر تتراوح حالة البحر من معتدل، إلى مضطرب مع هبوب رياح شمالية غربية، ويصل ارتفاع الموج إلى ارتفاع عالي يتراوح ما بين 2 متر، ومترين ونصف.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات

يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة 22 درجة والصغرى 14 درجة، وفي الإسكندرية فيُتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12 درجة، وفي محافظة مرسى مطروح، تكون العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

أما في محافظة سوهاج، فيُتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 26 درجة بينما الصغرى، 10 درجة، وتكون الدرجة العظمى في محافظة قنا نحو 27 درجة، أما الصغرى فتكون 10 درجة، وترتفع الدرجة العظمى نهارًا في أسوان وتصل إلى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

وتكون درجة الحرارة في بعض المدن الساحلية كالتالي:

درجة الحرارة العظمى في مدينة شرم الشيخ 26 درجة، والصغرى 18 درجة، أما في الغردقة فتكون درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 16درجة، بينما تكون الدرجة العظمى في رأس سدر نحو 25 درجة، والصغرى 12 درجة.

استمرار الشبورة المائية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كافة السائقين على كل الطرق بجميع محافظات الجمهورية بتوخي الحذر، وضرورة إتباع تعليمات وإرشادات المرور، حيث تتوقع الأرصاد أن تستمر الشبورة الكثيفة، حتى نهاية الأسبوع الجاري.