نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات ايكيا 2021 تخفيضات يناير الكبرى الآن حتي 16 يناير وخصومات كبرى على غرف الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات ايكيا 2021 بالمملكة العربية السعودية الآن والتي بدأت مع بداية العام الجديد، حيث تقدم لنا كافة فروع ikea خصومات تصل إلى 70% على الكثير من المنتجات والمعروضات على الموقع الرسمي الخاص بأيكيا وداخل الفروع المختلفة في كافة المدن، استطاعت كافة فروع ايكيا الفترة الماضية تقديم عروض مختلفة ومتنوعة بخصومات كبرى لفترة محدودة فقط أو حتى انتهاء الكمية المعروضة داخل المنافذ المختلفة أو على الموقع الإلكتروني والتي تشمل الكثير من الأثاث والأكسسوارات المختلفة الخاصة بالمنزل وأكسسوارات المطابخ وألعاب الأطفال والمفروشات أيضا والعديد من المنتجات التي تهتم بها كل ربة منزل وكل عروس مقبلة على الزواج وتريد إظهار منزلها بأبهى مظهر.

تخفيضات ايكيا 2021 خصومات غرف الأطفال الآن

تقدم فروع ikea السعودية الآن خصومات بقيمة 14% على أثاث وأكسسوارات الأطفال وذلك حتي يوم 16 يناير 2021 فقط، وتشمل الخصومات الكثير من المنتجات الخاصة بغرف الأطفال وأثاث الغرف الكامل بأشكال متنوعه و أفكار جديدة تناسب الأطفال والمراهقين أيضا بألوان جديدة وزينة مختلفة لتتناسب مع المرحلة السنية لكل طفل.

دولاب ملابس غرفة أطفال بسعر 279 ريال سعودي

سرير غرفة أطفال قابل للتمدد بسعر 227 ريال سعودي

وسادة على شكل منطاد بسعر 46 ريال سعودي

دولاب ملابس باللون الأبيض بسعر 377 ريال سعودي

سرير خشب قابل للعكس بسعر 701.5 ريال سعودي

مصباح حائط بسعر 126 ريال سعودي

مفرش أطفال يطوى بسعر 92 ريال سعودي

سرير قابل للتمدد للمراهقين بسعر 755 ريال سعودي

سجاد بسعر 210.50 ريال سعودي

ناموسية سرير بسعر 36.5 ريال سعودي

غطاء لحاف ومخدة بسعر 65 ريال سعودي

بسعر 239 ريال سعودي

الكثير من العروض والخصومات الأخرى على منتجات الأطفال من الأثاث والأكسسوارات المختلفة يمكنكم معرفتها بالكامل من خلال موقع IKEA الرسمي لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل منتج.

عروض ايكيا يناير 2021 السعودية تخفيضات كبرى لفترة محدودة

يمكنكم أيضا الآن معرفة أحدث عروض وخصومات ايكيا الجديدة خصومات من 30 إلى 70 % على العديد من المنتجات التي تقدمها لنا من خلال عروض ايكيا الجديدة يناير 2021 ويوفر موقع ايكيا الرسمي الطلب المباشر الآن برسوم توصيل مجانية