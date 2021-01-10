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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات ايكيا 2021 تخفيضات يناير الكبرى الآن حتي 16 يناير وخصومات كبرى على غرف الأطفال في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات ايكيا 2021 بالمملكة العربية السعودية الآن والتي بدأت مع بداية العام الجديد، حيث تقدم لنا كافة فروع ikea خصومات تصل إلى 70% على الكثير من المنتجات والمعروضات على الموقع الرسمي الخاص بأيكيا وداخل الفروع المختلفة في كافة المدن، استطاعت كافة فروع ايكيا الفترة الماضية تقديم عروض مختلفة ومتنوعة بخصومات كبرى لفترة محدودة فقط أو حتى انتهاء الكمية المعروضة داخل المنافذ المختلفة أو على الموقع الإلكتروني والتي تشمل الكثير من الأثاث والأكسسوارات المختلفة الخاصة بالمنزل وأكسسوارات المطابخ وألعاب الأطفال والمفروشات أيضا والعديد من المنتجات التي تهتم بها كل ربة منزل وكل عروس مقبلة على الزواج وتريد إظهار منزلها بأبهى مظهر.
تخفيضات ايكيا 2021 خصومات غرف الأطفال الآن
تقدم فروع ikea السعودية الآن خصومات بقيمة 14% على أثاث وأكسسوارات الأطفال وذلك حتي يوم 16 يناير 2021 فقط، وتشمل الخصومات الكثير من المنتجات الخاصة بغرف الأطفال وأثاث الغرف الكامل بأشكال متنوعه و أفكار جديدة تناسب الأطفال والمراهقين أيضا بألوان جديدة وزينة مختلفة لتتناسب مع المرحلة السنية لكل طفل.
- دولاب ملابس غرفة أطفال بسعر 279 ريال سعودي
- سرير غرفة أطفال قابل للتمدد بسعر 227 ريال سعودي
- وسادة على شكل منطاد بسعر 46 ريال سعودي
- دولاب ملابس باللون الأبيض بسعر 377 ريال سعودي
- سرير خشب قابل للعكس بسعر 701.5 ريال سعودي
- مصباح حائط بسعر 126 ريال سعودي
- مفرش أطفال يطوى بسعر 92 ريال سعودي
- سرير قابل للتمدد للمراهقين بسعر 755 ريال سعودي
- سجاد بسعر 210.50 ريال سعودي
- ناموسية سرير بسعر 36.5 ريال سعودي
- غطاء لحاف ومخدة بسعر 65 ريال سعودي
- بسعر 239 ريال سعودي
الكثير من العروض والخصومات الأخرى على منتجات الأطفال من الأثاث والأكسسوارات المختلفة يمكنكم معرفتها بالكامل من خلال موقع IKEA الرسمي لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل منتج.
عروض ايكيا يناير 2021 السعودية تخفيضات كبرى لفترة محدودة
يمكنكم أيضا الآن معرفة أحدث عروض وخصومات ايكيا الجديدة خصومات من 30 إلى 70 % على العديد من المنتجات التي تقدمها لنا من خلال عروض ايكيا الجديدة يناير 2021 ويوفر موقع ايكيا الرسمي الطلب المباشر الآن برسوم توصيل مجانية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات ايكيا 2021 تخفيضات يناير الكبرى الآن حتي 16 يناير وخصومات كبرى على غرف الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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