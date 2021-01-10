طريقة عمل بتر تشكين منال العالم بالوصفة الهندية الأصلية

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عمر شويل - جدة طريقة عمل بتر تشكين منال العالم، استحوذ مؤخرا الأكل الهندي على انتشار كبير داخل العالم العربي، ويرجع ذلك لتقارب نكهات الأكلات الهندية إلى الأكلات العربية وأكلات شمال افريقيا، حيث يفضل العرب الأكلات التى تجمع بين الأكل الصحي و النكهة اللذيذة وهو ما دعم دخول المطبخ الهندي بقوة داخل البلدان العربية، وتعد أكله بتر تشكين أو الفراخ بالزبدة أحد الأكلات المفضلة في العالم العربي من المطبخ الهندي، كما ينصح بتلك الأكلة لمن لم يتناول الطعام الهندي فيما قبل، حيث تعد من الأكلات المميزة جيدا ضمن الأكلات الهندية والتى نالت أعجب العديد من الشعوب العربية، كما تمتاز الأكلة بأنها غير حريقة ولكنها ذات مذاق خاص ومميز.

طريقة عمل بتر تشكين بطريقة الشيف منال العالم

طريقة عمل بتر تشكين منال العالم، عديد من الناس من يبحث عن طريقة إعداد البتر تشكين في المنزل من خلال وصفة الشيفات المشهود لهم باتبعهم الوصفة الهندية الأصلية، واشتهرت طريقة منال العالم في الأوسط العربية لاتباعها أفضل الوصفات في الأكلات الهندية.

وتأتي طريقة عمل بتر تشكين بداية من مكونات الأكلة كالتالي:

أولا مكونات الفراخ مع التتبيلة:

نصف كيلو من صدور الفراخ المقطعة.

2 ملعقة من الزبادي أو الروب.

2 ملعقة من زيت النباتي المفضل.

عدد 2 فص ثوم مبشور.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

نصف عصير ليمونه.

عدد 2 ملعقة من كل من الملح، الخردل المطحون، الفلفل الأسود، الشطة.

طريقة تتبيل الفراخ:

يتم إحضار طبق كبير ويتم تحضير التتبيلة من خلال وضع الزبادي ثم يضاف له الثوم والزنجبيل والزيت مع التقليب ويتم بعد ذلك إضافة الليمون والتوابل ويتم خلط جميع المكونات معا ثم يضاف لها الفراخ وتترك في الثلاجة من ساعة إلى ليلة كاملة.

وبعد نفاذ المدة المطروحة يتم تسخين مقلاه على النار ويضاف لها قليل من الزيت والسمن ثم يتم تحمير الفراخ المقبلة فيها.

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مكونات صلصة البتر تشكين:

1 بصلة كبيرة مقطعة إلى قطع صغيرة.

رشة من الملح.

1 فص ثوم مطحون.

عدد 2 ملعقة من الزنجبيل المطحون.

1 ملعقة من بهار المسالة.

1 ملعقة من السكر.

1 ملعقة من الشطة

عدد 3 من الطماطم المقطعة صغيرا.

نصف كوب صغير من الكاجو.

نصف كوب من الماء.

في نفس المقلاة التى تم تحمير الفراخ بها، بعد الانتهاء من التحميل يتم وضع البصل في الزيت الساخن ثم يتم إضافة له كل من الملح، الزنجبيل، الثوم، بهار المسالة، الشطة، السكر وبعد أن يتم الامتزاج جيدا يضاف للخليط الطماطم والكاجو والماء، ثم تترك المكونات على النار حتى تنضج لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

بعد أن تخرج المكونات من النار يتم خلط المكونات في الخلاط الكهربائي مع ترك منفس للهواء أو الخلاط اليدوي حتى يصبح السوي ناعم ومتمازج.

يتم وضع المكونات بعد الخلط في المقلاة من جديد من إضافة ملعقة من الخل و 2 ملعقة ونصف من الزبدة، وبعد أن تسيح الزبدة يتم إضافة الفراخ لها ثم يتم التقليب جيدا لمدة 3 دقائق ثم ترفع عن النار لتقدم من الأرز البسمتي المسلوق.