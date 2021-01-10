نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم فرصة لا تعوض اقوى التخفيضات حتى نهاية شهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية، تم تأسيس الموقع الإلكتروني الخاص بأسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية وذلك لأن الكثير من العملاء اليوم يفضلون التسوق عبر الانترنت دون الحاجة إلى زيارة الفرع وإهدار الوقت وتم تأسيس الموقع الإلكتروني ليحتوي على كل المعلومات التي تخص سلسلة أسواق عبد الله العثيم وكل المنتجات المتاحة بالإضافة إلى احتوائه على عروض خاصة بالعملاء الذين يقومون بالتسوق عبر الموقع فقط.

عروض العثيم

عروض العثيم هذة المرة علي المعلبات عروض وتخفيضات غير كل مرة تمتع بأقوى العروض

بلغ سعر كيلو حلاوة هالي شعر 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي بلغ سعر كيلو جبن دومتي دوبل كريم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي. بلغ سعر كيلو جبن فيكتو دوبل كريم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم

اكبرتخفيضات العثيم في بداية العام الجديد كل ما هو جديد دائما بجميع فروع العثيم كل هذا عبر الموقع الالكترونى لأسواق العثيم

بلغ سعر كيلو حلاوة جستنية شعر سادة 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي. بلغ سعر جبن رومي مصري تشيز لاند 27 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي. بلغ سعر كيلو جبن تشيزا لاند برازيلي 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 24 ريال سعودي. بلغ سعر فانيليا الرياض حلويات 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية

اقوى عروض العثيم علي الفواكة و الخضراوت الطازجة خلال هذا الأسبوع داخل قسم الخضراوت والفواكة