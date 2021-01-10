عروض جرير علي الهواتف المحمولة خصومات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض جرير، تم تصنيف جرير كأفضل علامة تجارية في المملكة العربية السعودية والمركز الأول في صناعة التجزئة (أفضل 20 علامة تجارية في المملكة العربية السعودية براندز في عام 2017)، مكتبات جرير مدرجة أيضًا في العالم العربي (فوربس، الشرق الأوسط 2018) كأحد المرشحين النهائيين في “أفضل 100 شركة مدرجة في العالم العربي”. عروض جرير عروض جرير على هواتف فيفو الذكية وخصومات تصل إلى 25٪ فيفو S1 Pro، أزرق نيبولا، سعة 128 جيجابايت، الجيل الرابع 4G، بسعر 779 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي بخصم 22٪، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فيفوS1 Pro، سعة 128 جيجابايت، أسود متوهج، الجيل الرابع 4G، خصم 22٪ بسعر 779 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فيفوY11، سعة 32 جيجابايت، أزرق، الجيل الرابع 4G، خصم 16٪ بسعر 459 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فيفوY11، سعة 32 جيجابايت، أحمر،الجيل الرابع 4G، خصم 16٪ بسعر 459 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير اتينا لكم باهمة واكثر خصومات جرير لهذا الشهر فيفوY15، سعة 64 جيجابايت، أزرق، الجيل الرابع 4G، بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فيفوY15، أحمر،الجيل الرابع 4G، سعة 64 جيجابايت، بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فيفوY19، سعة 128 جيجابايت، أبيض سبرينج، الجيل الرابع 4G، خصم 13٪ بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير تخفيضات جرير علي الهواتف المحمولة ليس لها مثيل فيفوY19، سعة 128 جيجابايت، أسود مغناتيك، الجيل الرابع 4G، خصم 13٪ بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فيفوY30، سعة 128 جيجابايت، أسود، الجيل الرابع 4G، خصم 19٪ بسعر 729 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فيفوY30، سعة 128 جيجابايت، أبيض، الجيل الرابع 4G، خصم 19٪ بسعر 729 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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