نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بيم ماركت مصر من الخميس 14 يناير 2021 أجهزة ومستلزمات منزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض بيم ماركت اليوم باقوي الخصومات علي جميع الادوات المنزلية والتي تتكون من كبه ارنيكا،وعجان ومحضر طعام جي تك،وشواية كهربائية،ودفاية كهربائية تاتش،وباسكت قمامة ستانلس،وتربو تخزين،ومشترك 3 مخرج اوليمبيا،وطقم فوطط مطبخ بيد 3 قطع،وكولون بناتي الوان مختلفة،ومريلة مطبخ وبرة مطرزة،ومقلاية ويطة بالشبكة والغطاء شيفس،وحلة مكرونة شيف،وطبق فاكهة،وطقم شاي وجاتوة،وطقم كسرولة الزنوكي 3 قطع،وطقم بسبوسة الزنوكي 3 قطع،ومقلاية ويطة الزنوكي،ولبانة الزنوكي،وغير ذلك من المنتجات الاخري التي تتوفر في عروض بيم اليوم.

عروض بيم ماركت مصر

تحتوي عروض بيم ماركت هذه الفترة علي خصومات وتخفيضات هائله هذة الفترة والتي تعد عروض بيم ماركت من اقوي المنتجات التي يذهب الناس لشراء مستلزماتهم المنزلية منها والتي تتكون من جميع الاجهزية الكهربائيه مثل طبق فاكهة،ومشترك 3 مخرج اوليمبيا، و طقم طاجن مستطيل الزنوكي 2 قطعة وطقم كاس عصير 6 قطع ويوجد في عروض بيم غير ذلك من الجهزية الكهربائيه والتي تتمتع بخصومات هائلة هذه الفترة علي جميع منتجاتها.

باسكت قمامة ستانلس 139.95 جنية.

تربو تخزين 109.95 جنية.

طقم فوط مطبخ بيد 3 قطع 32.95 جنية.

كولون بناتي الوان مختلفة 19.95 جنية.

مريلة مطبخ وبرة مطرزة 68.95 ريال.

كبة ارنيكا 319.95 جنية.

عجان ومحضر طعام جي تك 1099.95 جنية.

دفاية كهربائيه تاتش 499.00 جنية.

شواية كهربائيه 200 واط 269.95 جنية.

طقم بسبوسة 89.95 جنية.

مقلاية غويطة الزنوكي 89.95 جنية.

لبانة الزنوكي 77.00 جنية.

طقم كسرولة الزنوكي 114.95 جنية.

طقم طاجن مستطيل 139.95 جنية.

طبق فاكهة 139.00 جنية.

طقم شاي وجاتوة 20 قطعة 299.00 جنية.

طقم كاس عصير 129.95 جنية.

حلة مكرونة شيف 199.95 جنية.